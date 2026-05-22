Procuraduría General de la Nación instó a autoridades para adoptar medidas anticipadas de gestión del riesgo en elecciones

La Procuraduría General de la Nación instó a las autoridades nacionales y locales para adoptar medidas anticipadas de gestión del riesgo con el objetivo de garantizar y proteger el derecho al voto durante la jornada del domingo, y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

elecciones presidenciales de este 31 de mayo , la Procuraduría General de la Nación instó a las autoridades nacionales y locales para adoptar medidas anticipadas de gestión del riesgo con el objetivo de garantizar y proteger el derecho al voto durante la jornada del domingo, y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

Paz Electoral: Procuraduría presentó la segunda parte de la estrategia para elecciones El órgano de control recordó que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, los alcaldes son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en cada una de sus jurisdicciones. Así las cosas, la labor de la Procuraduría se centrará de forma estricta en el monitoreo y la evaluación de estas acciones, aclarando explícitamente que su intervención no implica, bajo ninguna circunstancia, una coadministración de las responsabilidades locales.

A través de la circular, el Ministerio Público exhorta a los destinatarios a priorizar acciones específicas de gestión del riesgo de desastres según su nivel de competencia: Se les insta a realizar visitas técnicas preventivas a los puestos de votación y a formular planes de contingencia rigurosos para la reubicación de mesas ante posibles inundaciones o movimientos en masa. Asimismo, se recomienda adelantar el mantenimiento preventivo de drenajes y estructuras hidráulicas en las zonas aledañas a los centros de votación para mitigar riesgos de encharcamiento.

El llamado es a articular los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres para identificar amenazas hidrometeorológicas, además de brindar apoyo técnico y operativo subsidiario a los municipios que lo requieran. El documento emitido por la Procuraduría Delegada también define responsabilidades claras para las entidades del orden nacional encargadas de la logística y la atención de emergencias: A la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se le solicita la emisión de lineamientos técnicos y alertas oportunas para proteger la infraestructura estratégica del proceso electoral, especialmente en aquellas zonas que presentan niveles de amenaza alto o medio debido a la temporada de lluvias o de incendios.

Por otra parte, se exhorta a la Registraduría Nacional del Estado Civil a identificar con antelación los puestos de votación en condición de vulnerabilidad, así como a fortalecer la capacitación de todos los actores electorales en protocolos de respuesta y en el manejo seguro del material electoral ante la ocurrencia de eventos climáticos adversos. Finalmente, la Procuraduría recordó que el cumplimiento estricto de estas directrices es vital para evitar la afectación de la integridad del material electoral y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

La entidad advirtió que el incumplimiento de las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres es considerado una falta gravísima bajo el Código General Disciplinario, razón por la cual mantendrá una vigilancia y control permanente sobre el desarrollo de estas obligaciones





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