La Procuraduría General de la Nación implementa La Procu avanza, una estrategia basada en la prevención para proteger el patrimonio público y los derechos ciudadanos mediante acciones proactivas.

La Procuraduría General de la Nación ha consolidado su estrategia La Procu avanza por los derechos, un modelo operativo que coloca la prevención en el centro de su misión institucional. Esta iniciativa busca anticiparse a las irregularidades administrativas y proteger el patrimonio estatal antes de que se produzcan daños irreparables. El enfoque se fundamenta en la premisa de que la acción anticipada es más efectiva que el castigo posterior.

La Estrategia La Procu avanza por los derechos

La entidad ha definido siete ejes estratégicos para reforzar su capacidad institucional, siendo la prevención el primer pilar fundamental. Este eje tiene como objetivo principal anticiparse a la comisión de fallas en la gestión pública. La idea central es actuar antes de que ocurra la falta para salvaguardar los intereses del Estado y los derechos de los ciudadanos.

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El procurador Gregorio Eljach Pacheco ha reiterado públicamente que la prevención es la clave para combatir la corrupción. Durante el XXXII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Eljach Pacheco sostuvo que priorizar la prevención permitirá reducir los índices de congestión judicial. Esta postura se alinea con su declaración de marzo de 2025, donde afirmó que el castigo suele actuar a destiempo y carece de eficacia en muchos casos.

Resultados tangibles y protección patrimonial

Los resultados de este enfoque preventivo son medibles y significativos. En los días finales del gobierno anterior, la Procuraduría General de la Nación evitó procesos contractuales por un monto superior a $5 billones gracias al control preventivo. Esta acción demuestra la capacidad de la entidad para identificar riesgos financieros y administrativos antes de que se materialicen en pérdidas económicas para el erario.

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Además de la protección económica, la estrategia incluye la campaña pedagógica La línea no se cruza. Esta iniciativa logró evitar la indebida participación de funcionarios en la campaña presidencial pasada. La campaña refuerza los deberes de los servidores públicos y asegura el cumplimiento de las normas de neutralidad administrativa durante procesos electorales.

Impacto social y seguimiento de emergencias

La labor preventiva de la Procuraduría trasciende lo administrativo y abarca la protección de derechos fundamentales. La entidad ha implementado medidas para garantizar la seguridad de mujeres víctimas de violencia basada en género, protegiendo tanto a la afectada como a su núcleo familiar. Asimismo, se han reforzado las acciones para prevenir el suicidio en diversas poblaciones vulnerables.

El seguimiento preventivo también se ha aplicado a crisis humanitarias. La Procuraduría ha monitoreado las barreras de acceso en la atención a la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto. Este vigilancia activa busca asegurar que la respuesta humanitaria llegue efecticamente a las zonas afectadas y que se respeten los derechos de las víctimas del desastre natural.

Estadísticas de gestión ante el Congreso de la República

El Informe de gestión al Congreso de la República 2025 II - 2026 I detalla el alcance de estas acciones. Las cuatro materias más representativas fueron la prevención y protección de víctimas, con 18.582 atenciones que representan el 25,48 % del total. La infancia, adolescencia y familia ocuparon el segundo lugar con 16.835 casos, equivalente al 23,08 %.

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Las consultas disciplinarias concentraron 7.474 atenciones, correspondientes al 10,25 % de la carga procesal. Los asuntos civiles cerraron esta estadística con 6.202 casos, que significan el 8,50 %. Estos datos evidencian que la prevención y la protección de grupos vulnerables son las prioridades absolutas de la Procuraduría General de la Nación en este periodo.