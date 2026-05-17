Procuraduría General de la Nación y entidades territoriales avanzan en planes de mitigación y adaptación frente a los riesgos climáticos

La Procuraduría General de la Nación y las gobernaciones del país avanzan en la formulación e implementación de planes de mitigación, prevención y preparación frente a los efectos del Fenómeno de El Niño y los riesgos climáticos en general. La iniciativa busca promover una respuesta articulada de las entidades territoriales y de todas las instituciones del Estado, orientada a la prevención, mitigación y adaptación frente a los desafíos climáticos.

Durante una mesa de trabajo con los secretarios de gobierno departamentales y los líderes de gestión del cambio climático de las gobernaciones del país, la Procuraduría General de la Nación (PGN) lideró una iniciativa encaminada a promover una respuesta articulada de las entidades territoriales y de todas las instituciones del Estado, orientada a la prevención, mitigación y adaptación frente a los riesgos climáticos que enfrenta el país.

La PGN hizo un llamado especial a las autoridades territoriales para avanzar en la formulación e implementación de planes de mitigación, prevención y preparación frente a los efectos del Fenómeno de El Niño, cuya ocurrencia se prevé para el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027, con potenciales impactos sobre la disponibilidad del recurso hídrico, la producción agropecuaria, la seguridad energética y las condiciones de vulnerabilidad territorial. Se definieron tareas conjuntas para fortalecer la coordinación interinstitucional y se priorizaron acciones preventivas que permitan reducir riesgos y anticipar afectaciones en materia de seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró la importancia de actuar de manera anticipada y coordinada frente a los desafíos climáticos, insistiendo en que la prevención y la planeación territorial son fundamentales para proteger a las comunidades y garantizar la resiliencia de los territorios frente a los eventos climáticos extremos. La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático.

La PGN anunció que realizará seguimiento preventivo al cumplimiento de la Directiva 06 de 2026 y la circular 001 de 2026 por parte de las gobernaciones y demás entidades territoriales, verificando la adopción de medidas de prevención, mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático y del eventual Fenómeno de El Niño. Ante la inminente llegada de ‘El Niño’, Minminas pidió a la Creg medidas urgentes para evitar un apagón: ‘Servicio de energía está en riesgo’Aumentan a 82% las probabilidades de que las condiciones de ‘El Niño’ empiecen desde mayo: se prevé que sea ‘fuerte o muy fuerte’





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