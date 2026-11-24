La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exministro Armando Benedetti por llamar 'loca' a la magistrada Cristina Lombana tras el allanamiento del 11 de noviembre de 2025.

La Procuraduría General de la Nación formalizó el pliego de cargos disciplinarios contra el exministro del Interior Armando Benedetti, imputándole el delito de injurias. Esta medida responde a las declaraciones públicas que el exmandatario dirigió contra la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en el contexto de las operaciones de allanamiento realizadas en su residencia.

Imputación formal por declaraciones a medios

El órgano de control judicial determinó que las evidencias recabadas confirman que Benedetti actuó con la intención específica de desacreditar a la funcionaria ante la opinión pública. La Sala Disciplinaria de Instrucción subrayó que el entonces servidor público desconoció el deber de respeto que le corresponde tanto a los ciudadanos como a quienes ocupan cargos públicos, especialmente hacia otros funcionarios que cumplen con sus funciones de administrar justicia.

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La decisión establece que la conducta se imputa a título de dolo, entendido esto como una acción voluntaria en la que le era exigible al actor comportarse de manera diferente. Según los investigadores, Benedetti podía haber expresado su disconformidad con los hechos ocurridos sin vulnerar el buen nombre, el honor y la dignidad de la magistrada, ni tampoco dañando la credibilidad institucional de la Rama Judicial.

Origen del conflicto: Allanamieneto en Barranquilla

La tensión entre el exministro y la magistrada se intensificó irreversiblemente el 11 de noviembre de 2025. Ese día, en cumplimiento de una orden emitida por Cristina Lombana, la Fuerza Pública allanó la mansión de Benedetti ubicada en Puerto Colombia, departamento del Atlántico. Esta diligencia formaba parte de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia llevaba a cabo contra el exfuncionario por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

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En medio de la ejecución del operativo, Armando Benedetti mantuvo una conversación con una emisora de radio donde utilizó calificativos graves contra la magistrada, refiriéndose a ella como "loca, demente y delincuente". Adicionalmente, el exministro cuestionó la competencia de la Corte para investigarlo alegando que ya no ejercía como congresista, mencionó que Lombana había sido recusada en dos ocasiones anteriores y la acusó de ordenar seguimientos financieros contra decenas de familiares, incluidos menores de edad.

Respuestas políticas y judiciales inmediatas

Ante la escalada retórica, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, bajo la dirección de Angie Rodríguez, emitió un comunicado de respaldo inmediato. Sin aportar pruebas, el organismo afirmó que Benedetti y su familia eran víctimas de un acoso judicial sistemático. Paralelamente, el presidente Gustavo Petro declaró públicamente que consideraba el allanamiento de la residencia del exministro como un acto ilegal.

La Procuraduría actuó con celeridad abriendo una indagación previa el mismo día de los hechos, la cual fue convertida en una investigación disciplinaria formal tras varios meses de recolección de pruebas. En mayo de 2026, el organismo ordenó recibir el testimonio de Cristina Lombana, quien rechazó la diligencia por escrito y solicitó declarar exclusivamente ante un procurador delegado para garantizar las debidas garantías procesales.

Contexto procesal en la Corte Suprema

Simultáneamente, el Consejo de Estado remitió copias de las investigaciones a la Procuraduría para que este último órgano actuara sobre las expresiones injuriosas de Benedetti. En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción tomó una decisión relevante en abril de 2026, apartando a Cristina Lombana de los procesos contra Benedetti. Esta retirada no implicó el cierre de los casos, ya que Lombana había iniciado cuatro investigaciones previas contra el exministro.

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Entre estas causas, figura una por presunto enriquecimiento ilícito de aproximadamente 3.000 millones de pesos, cifra que no tendría explicación con el salario de su época como congresista. Asimismo, la Corte ha llamado a juicio a Benedetti por presuntos casos de tráfico de influencias relacionados con el fondo Fonade, manteniendo viva la litis penal mientras avanza el proceso disciplinario.

Próximos pasos en el proceso disciplinario

Tras la notificación oficial del pliego de cargos, el expediente será remitido a la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría para continuar con la tramitación legal correspondiente. Este organismo es el encargado de decidir sobre la procedencia o no de la imposición de una sanción disciplinaria, basándose en los argumentos que presentan tanto el exfuncionario como sus defensores.

La Procuraduría enfatizó que, si bien Benedetti tenía derecho a expresar su desacuerdo con la actuación judicial, este derecho debía ejercerse dentro del estricto marco de la ley. La vía adecuada para controvertir las decisiones de la Corte es a través de los mecanismos propios del debido proceso y la defensa técnica, evitando el uso de injurias que vulneren los derechos de la magistrada y la integridad de la institución judicial.