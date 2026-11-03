Procuraduría investiga a Daniel Quintero por injerencia política en elecciones 2026

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta participación indebida en la actividad política durante los comicios presidenciales de 2026, calificando la falta como gravísima.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado formalmente un proceso disciplinario contra Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, por su presunta intervención indebida en la actividad política. Esta investigación se enmarca específicamente en los comicios de segunda vuelta presidencial de 2026, buscando determinar si el exfuncionario violó las normas de imparcialidad y transparencia que rigen a los servidores públicos.

Denuncia por predicción electoral y apoyo político

Los hechos que originaron esta acción legal ocurrieron cuando Daniel Quintero se desempeñaba como superintendente nacional de salud en el gobierno de Gustavo Petro. Durante ese periodo, una grabación publicada a través de redes sociales lo muestra dando una entrevista a una periodista en medio de la jornada electoral. En el material audiovisual, el entonces funcionario afirmó poseer sistemas de medición que le permitían anticipar que Abelardo de la Espriella ganaría en primera vuelta, pero destacó que en segunda vuelta la situación era distinta y que era necesario buscar los votos para que Iván Cepeda ganara.

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Calificación de la falta como gravísima a título de dolo

El ente de control ha calificado provisionalmente la presunta falta disciplinaria contra Daniel Quintero Calle como gravísima a título de dolo. Según el informe oficial, el órgano de control considera que el exsuperintendente optó por participar activamente en política, una acción que podría haber ocasionado una presunta violación de los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. Este estatus legal implica que se asume que la conducta fue intencional y consciente, aumentando la gravedad de las posibles sanciones futuras.

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Contexto de campañas y otros funcionarios investigados

Daniel Quintero no es el único exfuncionario del Gobierno Petro al que se le ha abierto una investigación por presunta participación en política durante este ciclo electoral. Este caso se suma a otros procesos similares que surgieron en medio de la intensa campaña electoral, donde Iván Cepeda, como candidato del Pacto Histórico, se perfiló inicialmente como favorito antes de no lograr derrotar finalmente a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta.

Impacto institucional y próximos pasos legales

La decisión de la Procuraduría General establece un precedente importante sobre la línea divisoria entre la gestión pública y la participación política activa de los servidores en ejercicio. El proceso contra Daniel Quintero sigue su curso legal, analizando las evidencias proporcionadas por las declaraciones y grabaciones. Esto ocurriría años después de los eventos mencionados, pero la acción disciplinaria mantiene vigencia para garantizar la integridad del servicio público y la neutralidad en los procesos electorales nacionales.