Procuraduría investiga actuación de la Alcaldía de Medellín tras caso de menores y muerte en hotel

La entidad fiscaliza a la Secretaría de Inclusión Social por la protección de las niñas víctimas del intento de explotación en Medellín.

La Procuraduría General de la Nación ha ordenado una investigación formal a la Alcaldía de Medellín para evaluar la respuesta institucional ante un caso de presunta explotación sexual contra dos menores de edad. Este escrutinio responde a los hechos ocurridos en la madrugada del martes en el barrio Estación Villa, donde terminó con la muerte de un hombre de 43 años y la posterior captura de dos sospechosos venezolanos.

Mecanismo de la investigación y responsabilidades

El Ministerio Público ha solicitado explicaciones detalladas sobre las medidas de protección implementadas para las víctimas. La fiscalización se centra específicamente en la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín, examinando si las acciones desplegadas garantizaron adecuadamente los derechos de las niñas y su familia. Se exige un informe completo sobre el proceso de restablecimiento de derechos y el acompañamiento brindado.

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La investigación también abarca a otras autoridades involucradas en la escena del crimen. La entidad ha dirigido solicitudes a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía General de la Nación para que entreguen todos los detalles relacionados con las actuaciones adelantadas. El objetivo es determinar si hubo fallos en la coordinación institucional durante la protección de las menores tras el incidente.

Posiciones de las autoridades y desenlace judicial

Según los primeros informes, ambas niñas quedaron bajo la custodia de sus padres, aunque con medidas de vigilancia estricta por parte de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia. Las autoridades judiciales ya han avanzado en el proceso penal contra los presuntos responsables del homicidio. La Fiscalía ha emitido órdenes de captura y posterior envío a prisión preventiva para los imputados.

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La policía detuvo a Oriannys Saireth Tovar Tovar, de 23 años, y a Gregory Alexánder Torres Díaz, de 26 años, ambos de nacionalidad venezolana. Estos sujetos son señalados como los responsables directos de la muerte de José Luis Botero Rodríguez. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia por el delito de homicidio, manteniendo que no se allanan a los cargos formulados en su contra.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

Los hechos tuvieron lugar en el quinto piso del Hotel El Ajedrez, ubicado en la intersección de la calle 54 con la carrera 52 en el centro de Medellín. José Luis Botero Rodríguez fue visto por las menores, quienes presuntamente recibieron propuestas para la explotación sexual. Una de ellas informó a su madre, quien acudió al lugar con dos acompañantes para confrontar al agresor.

Tras una alteración de la paz, Botero Rodríguez fue agredido con golpes y posteriormente apuñalado cuatro veces con un arma blanca. El hombre logró salir del establecimiento hotelero pero colapsó a pocos metros de la puerta principal. El personal de la Policía Metropolitana lo trasladó de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, donde finalmente falleció a causa de sus heridas.