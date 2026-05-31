Procuraduría investiga al ministro Sanguino por presunta participación en política electoral

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por un discurso en Valledupar que podría interpretarse como respaldo al senador Iván Cepeda. Se ordenó recopilar grabaciones y testimonios. Es el segundo caso en días contra funcionarios del Gobierno Petro.

Durante la tarde de este domingo 31 de mayo se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino , por presunta participación indebida en política electoral.

El caso se originó tras un discurso que el funcionario ofreció en Valledupar durante la instalación de los puestos de votación en horas de la mañana. En el video que circuló en redes sociales, se observa a Sanguino dirigiéndose a los asistentes y, según la Procuraduría, sus palabras podrían interpretarse como un respaldo a una candidatura específica, en este caso la del senador Iván Cepeda del Pacto Histórico.

La entidad disciplinaria señaló en un documento que el ministro indicó que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república. Esta manifestación, según el ente de control, podría constituir una falta disciplinaria por participación en política, prohibida para funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos.

La Procuraduría también ordenó recopilar y asegurar las grabaciones del evento, solicitar información a las autoridades de Valledupar y escuchar en declaración a varios asistentes que estuvieron presentes durante la instalación de la jornada electoral. Además, se solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifiquen si las declaraciones del ministro constituyen una violación a las normas electorales.

De acuerdo con el CNE, el delito de constreñimiento al sufragante se tipifica cuando se amenaza o presiona por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato. Aunque en este caso no se han reportado amenazas directas, la Procuraduría considera que la influencia de un alto funcionario público podría ejercer presión sobre los votantes. Este no es el primer caso de este tipo.

Hace pocos días, la misma entidad le abrió investigación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido a declaraciones que expresó en el departamento del Tolima durante una correría política en donde estaba presente un congresista del Pacto Histórico. En aquella ocasión, Jaramillo habría hecho comentarios similares sobre apoyar a los candidatos del cambio.

La investigación contra Sanguino se suma a una serie de procesos disciplinarios que la Procuraduría ha abierto en los últimos meses por presunta participación política de funcionarios públicos. La ley colombiana es clara: los servidores públicos no pueden utilizar su cargo para favorecer o perjudicar a candidatos o partidos políticos.

Sin embargo, en temporada electoral, es común que algunos funcionarios incurran en estas prácticas, ya sea por desconocimiento o por intención deliberada. El caso de Sanguino llama la atención porque se trata del ministro de Trabajo, un cargo de alto perfil en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Las declaraciones del funcionario, realizadas en un acto oficial, podrían tener consecuencias políticas y legales importantes.

De encontrarse responsable, Sanguino podría enfrentar sanciones que van desde una multa hasta la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, el CNE podría adelantar una investigación paralela por una posible violación al régimen electoral. La Procuraduría ha dado un plazo de 10 días para recaudar las pruebas necesarias.

Mientras tanto, el ministro Sanguino no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, aunque fuentes cercanas indican que presentará su defensa argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas y que solo se refería a la importancia de la participación ciudadana en la jornada democrática. Este episodio refleja la tensión entre el ejercicio del cargo público y la libertad de expresión, especialmente en un contexto político polarizado como el actual.

La sociedad civil y los partidos de oposición siguen de cerca el desarrollo de esta investigación, que podría marcar un precedente para futuras contiendas electorales





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