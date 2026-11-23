La Procuraduría abrió indagación previa contra Coosalud EPS por hallazgos de la Contraloría. Se revisan 16 puntos financieros y administrativos en una entidad bajo intervención en 2025.

La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes la apertura formal de una indagación previa contra Coosalud EPS. El proceso disciplinario se origina tras recibir los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República correspondiente al periodo fiscal 2025. El objetivo principal es esclarecer presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas durante la gestión de la entidad.

Revisión de 16 hallazgos disciplinarios

La entidad de control identificará explícitamente a los funcionarios responsables de las conductas reportadas. La Procuraduría examinará detalladamente 16 hallazgos específicos que presentan presunta incidencia disciplinaria. Este número incluye problemas en el manejo de cuentas médicas, la constitución de reservas técnicas y el seguimiento a la entrega de medicamentos a los afiliados.

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Actualmente, la actuación no especifica qué cargos o nombres de funcionarios serán investigados inicialmente. El órgano de control ha solicitado los documentos que soportan los hallazgos y ha ordenado recaudar información sobre las actuaciones examinadas. La prioridad es determinar el origen de los hechos e identificar quiénes intervinieron en las conductas reportadas por los auditores.

Contratos sin liquidación por $3,49 billones

Uno de los puntos centrales de la auditoría revela la existencia de 2.520 contratos o acuerdos de voluntades por un valor cercano a $3,49 billones de pesos. Estos convenios habían finalizado su ejecución, pero no contaban con acta de liquidación al 31 de diciembre de 2025. Además, estos acuerdos estaban pendientes de aclaración de cartera, lo que significa que seguían sin resolverse asuntos relacionados con las cuentas entre las partes firmantes.

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Es fundamental aclarar que el monto corresponde al valor de los acuerdos señalados en la auditoría. Este valor no implica, por sí mismo, que esos recursos se hayan perdido o sustraído. La Procuraduría revisará las circunstancias de estos contratos para determinar la posible responsabilidad disciplinaria de quienes debían intervenir en su liquidación correcta y oportuna.

Anticipos pendientes y riesgos de prescripción

La auditoría también identificó un saldo contable aproximado de $2,03 billones en anticipos pendientes de legalización. Este monto abarca distintas vigencias financieras y genera preocupación por el estado actual de los recursos. Dentro de ese saldo general, la Contraloría detectó más de $48.359 millones girados entre los años 2017 y 2022.

Sobre estos giros históricos, la entidad de control alertó sobre un posible riesgo de prescripción del derecho al cobro. Los $48.359 millones forman parte integral del saldo de anticipos de $2,03 billones, por lo que no constituyen un monto adicional. La advertencia se refiere al riesgo de que transcurran los plazos legales para exigir su cobro, poniendo bajo revisión el seguimiento realizado por Coosalud EPS.

NITs no encontrados y intervención previa

Otro de los cuestionamientos severos de la auditoría se refiere a giros por cerca de $314.947 millones. Estos pagos están asociados a 65 números de identificación tributaria (NIT) que no fueron encontrados en la base del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Esta discrepancia sugiere posibles pagos a entidades no autorizadas o datos incorrectos en los registros.

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Es importante mencionar que Coosalud estuvo bajo intervención durante 2025, periodo en el que se llevó a cabo esta auditoría exhaustiva. La apertura de la indagación previa no constituye una decisión final de responsabilidad disciplinaria. El siguiente paso consistirá en examinar toda la documentación para determinar los hechos y individualizar a las personas involucradas.