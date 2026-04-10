Procuraduría investiga fallas en sistema de pasaportes y posibles irregularidades contractuales en el Ministerio de Relaciones Exteriores

La Procuraduría General de la Nación investiga las fallas en la entrega de pasaportes tras la caída del sistema SITAC y evalúa posibles irregularidades en el contrato para el fortalecimiento de la plataforma. La investigación busca determinar responsabilidades y garantizar la eficiencia del servicio.

Debido a las persistentes dificultades en la entrega de pasaportes, situación desencadenada por el colapso de la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una exhaustiva investigación en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este incidente, que ha generado un considerable impacto en la eficiencia del servicio, ha llevado a la Procuraduría a realizar una visita de inspección con el objetivo de esclarecer las causas subyacentes de las fallas. La situación ha provocado largas filas y retrasos significativos para los ciudadanos que buscan obtener este documento esencial. La Procuraduría, a través de su Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, ha recopilado información detallada sobre la infraestructura tecnológica del Ministerio, incluyendo su arquitectura informática y el funcionamiento del sistema SITAC. Se están examinando minuciosamente aspectos críticos como la implementación, el mantenimiento, las actualizaciones, la optimización y la operación de la plataforma. El objetivo es identificar las posibles deficiencias y responsabilidades que han contribuido a la crisis actual. Además, se están evaluando las medidas correctivas implementadas y los planes para restaurar la normalidad en la emisión de pasaportes.\Durante la visita de inspección, la Procuraduría ha revelado hallazgos preocupantes. Según las observaciones del ente de control, se habrían producido “graves incumplimientos” en la modernización y actualización de la plataforma SITAC. Estos incumplimientos, que se consideran cruciales para agilizar los trámites internos y externos del Ministerio, podrían ser la raíz de las dificultades experimentadas. A esto se suma la revelación de que el sistema ha sido blanco de ataques cibernéticos recientes, lo que ha exacerbado los problemas en la expedición de pasaportes. La Procuraduría ha expresado también serias inquietudes en relación con el contrato destinado al fortalecimiento de la plataforma. Las primeras evaluaciones sugieren la presencia de “irregularidades” en aspectos clave del contrato, incluyendo la modalidad de contratación, la idoneidad del contratista, los pagos realizados y las prórrogas concedidas. Adicionalmente, se ha detectado una posible falta de acción por parte del Ministerio para sancionar los incumplimientos del contratista. Esta inacción podría indicar una falta de diligencia en la supervisión y el cumplimiento del contrato, lo que agrava la situación.\La Procuraduría General de la Nación analizará meticulosamente toda la documentación y la información recopilada durante la inspección. Este análisis exhaustivo tiene como propósito determinar las posibles responsabilidades por las fallas en el sistema de emisión de pasaportes y las posibles irregularidades contractuales. Se espera que la investigación arroje luz sobre las causas de la crisis y determine las medidas correctivas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. El objetivo final es garantizar la eficiencia del servicio público y proteger los derechos de los ciudadanos que dependen de la emisión oportuna de sus pasaportes. La Procuraduría está comprometida a tomar las acciones necesarias para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a proteger el interés público. La investigación se centra en identificar a los responsables y en determinar las acciones a tomar para restaurar la normalidad en la emisión de pasaportes





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