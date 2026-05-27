Procuraduría lanza Centro de Analítica Avanzada para monitoreo electoral en tiempo real

La Procuraduría General de la Nación presenta el Centro de Analítica Avanzada, una herramienta que permite monitorear en tiempo real el proceso electoral, recibir reportes ciudadanos y fortalecer la transparencia democrática.

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado el nuevo Centro de Analítica Avanzada , una herramienta tecnológica diseñada para fortalecer la vigilancia y control durante los procesos electorales en Colombia.

Este centro permite el monitoreo en tiempo real de la información proveniente de diversas fuentes, facilitando la escucha activa de la ciudadanía, la recepción de alertas, la atención de solicitudes y la gestión eficiente de datos. Con esta iniciativa, la entidad busca garantizar la transparencia y la legalidad de las elecciones, así como proteger los derechos políticos de todos los colombianos.

El Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, destacó que esta evolución tecnológica refuerza la capacidad preventiva y de control del Ministerio Público, permitiendo una presencia más activa en todo el territorio nacional.

'Con esta estrategia innovadora, la Procuraduría reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, la participación ciudadana y la protección de los derechos políticos', afirmó Eljach. El centro utiliza algoritmos de inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones y posibles riesgos que puedan afectar la integridad del proceso electoral.

La ciudadanía puede reportar cualquier situación relacionada con las elecciones a través de los canales oficiales: el sitio web www.procuraduria.gov.co, los puntos de atención presencial en todo el país, y la línea gratuita 018000940808 opción 1. Este sistema de reportes permite a la Procuraduría actuar de manera oportuna frente a denuncias de irregularidades como compra de votos, trashumancia electoral o intimidación a votantes.

La implementación del Centro de Analítica Avanzada representa un paso significativo en la modernización de las instituciones colombianas, adaptándose a los desafíos de la era digital para salvaguardar la democracia





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