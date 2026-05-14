Procuraduría solicita declarar emergencia económica y declarar la emergencia inexcusable para crisis causadas por olea invernal y problemas en el mercado energético y estructurales

La Procuraduría general advirtió sobre la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Petro y pidió que sea declarada exequible a expensas de las causas relacionadas con el último frente frío y el mercado energético. Nevertheless, la Procuraduría le pidió declararla inexcusable en relación con los temas estructurales y el mercado energético. También expresó que incluso en una emergencia, los instrumentos ordinarios no cumplieron la misión de rescatar a las personas afectadas por las últimas fuertes lluvias y el derrame de agua.

La Procuraduría conceptoó una emergencia económica decretada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y pidió declararla exequible frente a las causas relacionadas con la ola invernal, pero tumbarla en lo relacionado con el mercado energético y los problemas estructurales.

El Ministerio Público señaló que la tragedia por lluvias desbordó todas las proyecciones previstas para este tipo de desastres naturales, ya que, según dijo, ‘se trató de lluvias más intensas y excepcionales’.

‘La dimensión excepcional del fenómeno evidenció la ineficacia de los instrumentos ordinarios con los que contaba el Ejecutivo para responder a la crisis ocasionada por las precipitaciones atípicas ocurridas entre enero y febrero de 2026’, dice el concepto allegado al expediente de la Corte Constitucional. La Procuraduría explicó que, aunque la Ley 1523 de 2012 consagra mecanismos regulares para la gestión del riesgo, estos fueron concebidos para escenarios de menor magnitud.

El punto central del concepto es que el llamado ‘frente frío’ fue una situación extraordinaria’ y que los instrumentos ordinarios previstos para atender la emergencia resultaron insuficientes. En el ámbito presupuestal, incluso los recursos del Fondo Nacional de Gestão do risco destinados a la atención de estas emergencias naturales imprevistas se quedaron cortos para cubrir a las más de 150.000 familias damnificadas.

‘Y los recursos ordinarios ya se encontraban comprometidos para financiar proyectos de conocimiento y reducción del riesgo, así como en el manejo de los desastres ocurridos con anterioridad a la declaratoria del estado de excepción’, agrega el Ministerio Público. Esto llevó al Gobierno a decretar en diciembre una emergencia económica que luego suspendió y tumbó la Corte.

Sin embargo, la Procuraduría pone de presente este hecho, junto con la inflexibilidad del gasto, para revisar la insuficiencia de los recursos disponibles para atender la crisis.

‘Si bien el ordenamiento prevé mecanismos ordinarios de modificación presupuestal, estos se encuentran cuidadosamente delimitados’, señaló la entidad





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