Procuraduría suspende a Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo, por presunta participación indebida en política

El Ministerio Público suspendió provisionalmente a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, mientras se investiga su presunta participación en actividades políticas prohibidas. La medida se basa en declaraciones recientes sobre campañas electorales.

La Procuraduría General de la Nación ha decidido suspender de manera provisional a Carlos Carrillo , director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ), como parte de una investigación por presunta participación indebida en política .

La medida fue anunciada este miércoles por el Ministerio Público, que abrió un proceso disciplinario contra el funcionario tras analizar sus recientes declaraciones en medios de comunicación, en las que habría hecho manifestaciones relacionadas con las campañas electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Según el ente de control, estas expresiones podrían violar la prohibición constitucional que impide a los servidores públicos intervenir en actividades políticas partidistas.

La suspensión, que estará vigente mientras se desarrolla la investigación, se fundamenta en el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, que establece la posibilidad de separar temporalmente a un funcionario de su cargo cuando existan indicios graves de una falta disciplinaria. Carrillo, quien asumió la dirección de la UNGRD en 2023, ha sido señalado por haber instado a la ciudadanía a votar por determinados candidatos y por emitir opiniones favorables hacia el actual gobierno en el contexto electoral.

El organismo precisó que estas acciones podrían constituir una violación al deber de neutralidad que deben observar los empleados públicos, especialmente aquellos que manejan recursos y operaciones sensibles como la gestión del riesgo de desastres. La defensa de Carrillo ha rechazado las acusaciones, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que en ningún momento buscó influir en el electorado.

Sin embargo, la Procuraduría sostiene que los comentarios fueron públicos y reiterados, lo que amerita la suspensión para evitar que el funcionario pueda seguir utilizando su cargo para fines políticos. Mientras tanto, la UNGRD ha designado a un encargado temporal para garantizar la continuidad de sus operaciones, que incluyen la atención de emergencias y la coordinación de respuestas ante desastres naturales.

Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión de los servidores públicos y la necesidad de preservar la integridad de los procesos electorales en Colombia





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