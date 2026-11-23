La Sala Disciplinaria ordenó la suspensión de la representante del Pacto Histórico por falsificar su título de ingeniera y otros documentos oficiales.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada, congresista por el Pacto Histórico, tras determinar que falsificó su título de ingeniera de minas y otros documentos académicos. La medida se ejecuta de manera inmediata para preservar el curso de la investigación disciplinaria abierta el pasado 19 de noviembre.

Resolución Disciplinaria y Motivación Legal

El lunes 23 de noviembre, la Sala Disciplinaria de Instrucción dictó la medida preventiva con ponencia del procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, quien firmó el acto administrativo junto con los procuradores delegados Patricia Carrillo Blanco y José Rodrigo Vargas del Campo. La entidad estatal fundamentó la decisión en la existencia de un riesgo concreto que justifica la separación temporal del cargo.

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El documento oficial señala que Luz Verónica Estrada habría falsificado en el año 2021 su título de ingeniera de Minas y Metalurgia expedido por la Universidad Nacional, así como la tarjeta profesional que la acreditaba para ejercer en esa especialidad. Este hecho constituye el eje central de la actuación administrativa y penal en curso.

Presunta Falsificación de Documentos Oficiales

La investigación revela que la congresista utilizó esos documentos falsos para establecer vínculos laborales como contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y para presentarlos ante el Congreso de la República. La Procuraduría identifica un patrón de comportamiento negativo que incluye la presunta falsificación del diploma de bachillerato, certificaciones de experiencia laboral y otros soportes académicos.

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Estas acciones podrían configurarse como faltas gravísimas al infringir el Código Penal, el cual castiga la obtención y el uso de documentos públicos falsos con penas privativas de la libertad que oscilan entre cuatro y doce años de cárcel. La gravedad de los hechos motiva la intervención inmediata de la máxima entidad de control disciplinario del país.

Impacto Laboral y Procedimientos Vinculantes

Como consecuencia directa de la orden, Luz Verónica Estrada queda separada de su curul en la Cámara de Representantes de manera inmediata. Durante el período de suspensión, la congresista no percibirá salario alguno, conforme a lo establecido por la normativa vigente. Esta sanción económica temporal aplica desde el momento mismo de la ejecución de la orden.

El Código General Disciplinario fija un plazo máximo de tres meses para la vigencia de esta medida cautelar. La decisión debe ser sometida al procurador general para su revisión en grado de consulta, sin embargo, la suspensión ya se encuentra operativa. La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ha sido notificada formalmente sobre el fallo.

Riesgo de Interferencia y Protección de la Investigación

La autoridad disciplinaria concluyó que mantener a Luz Verónica Estrada en el cargo representaba un riesgo real de interferencia en el proceso investigativo. La Procuraduría advirtió que, desde su posición de poder, la congresista podría ocultar, destruir o alterar pruebas cruciales como informes de cumplimiento contractual, cuentas de cobro y registros de pagos de seguridad social.

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Es fundamental aclarar que la suspensión provisional no constituye una sanción definitiva ni implica que se haya declarado la responsabilidad disciplinaria de la congresista. Se trata exclusivamente de una medida preventiva diseñada para blindar la integridad de la investigación y garantizar que las pruebas no sean manipuladas mientras se determinan los hechos.