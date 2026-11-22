La Procuraduría anuncia seguimiento preventivo a Nueva EPS bajo el nuevo interventor Jorge Gutiérrez, enfocándose en la recuperación de servicios y la crisis financiera con deudas de $22,5 billones.

La Procuraduría General de la Nación ha anunciado oficialmente que implementará un mecanismo de seguimiento preventivo sobre Nueva EPS. Esta decisión administrativa busca asegurar que la gestión del nuevo agente interventor, Jorge Enrique Gutiérrez, se traduzca en mejoras tangibles para la población afiliada. El organismo de control exigió a la Superintendencia de Salud aplicar medidas estrictas para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Designación del nuevo interventor y marco legal

Jorge Enrique Gutiérrez asumió la conducción de la aseguradora para supervisar su administración durante el periodo de intervención. La entidad de control hizo un llamado directo a la Supersalud para que ejerza sus funciones de inspección, vigilancia y control de manera efectiva. El objetivo principal es eliminar las barreras de acceso y proteger a los usuarios frente a posibles fallos operativos.

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La intervención de la empresa comenzó en abril de 2024, por orden del entonces presidente Gustavo Petro. En abril de 2025, cuando se cumplían dos años de la medida, el Ministerio de Salud amplió el mandato por otros 12 meses. Como resultado, Nueva EPS continuará bajo esta figura administrativa hasta abril de 2027, fecha en la que se evaluará nuevamente la situación.

Prioridades operativas y territorios críticos

Las principales prioridades identificadas por el Ministerio Público incluyen la entrega oportuna de medicamentos y tecnologías. La Procuraduría exige la realización inmediata de procedimientos médicos y la continuidad de los tratamientos existentes. También se busca recuperar la suficiencia de la red de prestadores para evitar colapsos en la atención.

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El ente de control enfatizó la necesidad de atender situaciones críticas en regiones específicas del país. Entre los territorios que requieren especial atención se mencionan Popayán y el departamento del Cauca. Otros departamentos señalados son Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander.

Además de estas zonas, se evaluarán áreas con alta concentración de afiliados que presenten alertas naranjas o niveles elevados de riesgo. La relación de territorios no es excluyente, por lo que se analizarán condiciones en cualquier lugar donde exista una amenaza para la continuidad de la atención médica.

Crisis financiera y pasivos millonarios

Los últimos estados financieros publicados en julio revelan una gravedad económica sin precedentes en la historia de la aseguradora. Nueva EPS reporta actualmente pérdidas de $4,8 billones y deudas totales por $22,5 billones. Esta cifra representa un aumento del 265,4 por ciento en apenas un año, pasando de $5,42 billones en 2022 a $22,55 billones en 2024.

La estructura de costos muestra un desequilibrio profundo entre ingresos y gastos. Durante 2024, la entidad recibió $22,2 billones, principalmente por concepto de la Unidad de Pago por Capita (UPC). Sin embargo, destinó $26,4 billones únicamente para cubrir la prestación de servicios médicos. Esta diferencia estructural explica la insolvencia actual.

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El deterioro financiero también se refleja en la utilidad bruta, que pasó de $0,58 billones en 2022 a -$4,23 billones en 2024. Una parte significativa de los recursos que la EPS espera recibir aún no ha ingresado a sus cuentas. En total, la aseguradora reporta $9,51 billones en cuentas por cobrar.

Deuda con el sistema y retos pendientes

De los $9,51 billones por cobrar, la mayor proporción corresponde a obligaciones del Estado. Principalmente, estos montos son adeudos hacia la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres). Existe una deuda específica de $5,49 billones asociada a los llamados Deudores del Sistema.

Los retos de Gutiérrez girarán en torno a sanear estas deudas con la red de prestadores de servicios de salud. Dado que una parte importante de los activos registrados no está disponible para pagos, la recuperación financiera será compleja. La Procuraduría verificará si las decisiones actuales generan respuestas efectivas para los afiliados.

El control final insistirá en que la protección del derecho fundamental a la salud se materialice en servicios efectivos. Se busca eliminar interrupciones y barreras administrativas para todos los usuarios de Nueva EPS en el territorio nacional. El seguimiento continuo dependerá de la capacidad de la Supersalud y el interventor para ejecutar estas mejoras.