Procuraduría y recicladores exigen ampliar transición del nuevo modelo tarifario de aseo en Bogotá

La Procuraduría General y más de cien recicladores advierten que el plazo de implementación del nuevo marco tarifario es insuficiente, pidiendo a la CRA una prórroga para garantizar la protección de derechos.

La Procuraduría General de la Nación ha formulado una advertencia formal sobre la viabilidad del periodo de transición establecido para implementar el nuevo marco tarifario de aseo en Colombia. Ante la Corte Constitucional, el organismo de control señaló que el tiempo disponible podría resultar insuficiente debido a la complejidad técnica de la metodología y las dificultades de adaptación que enfrentan las organizaciones de recicladores, las empresas prestadoras del servicio y los usuarios finales.

Esta postura coincide directamente con las protestas que mantienen activas a más de cien recicladores en las afueras de la Corte Constitucional en Bogotá. Durante esta jornada, los trabajadores del reciclaje han escuchado la audiencia pública relacionada con el fallo de una tutela, un mecanismo legal que buscan utilizar para proteger sus derechos laborales y económicos frente al cambio en la regulación del servicio.

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Posiciones y demandas de los actores sociales

Los recicladores reunidos en la capital han pedido explícitamente al Gobierno Nacional que derogue el decreto firmado por la administración anterior, argumentando que este instrumento pone en riesgo su sustento económico. Juan Martín Murillo Herrera, Procurador Delegado, reconoció que las organizaciones de recicladores de oficio necesitan comprender claramente las reglas que regulan su actividad, así como los mecanismos establecidos para proteger sus derechos durante la implementación del nuevo esquema.

La preocupación central se concentra en el reconocimiento económico de la actividad de reciclaje. El Ministerio Público consideró que la participación efectiva de estos grupos en el nuevo modelo depende directamente de que puedan acceder a información suficiente y oportuna sobre las condiciones para dicho reconocimiento, evitando que la transición termine excluyendo a los actores más vulnerables del sistema.

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Argumentos técnicos de la entidad de control

El seguimiento realizado a las distintas etapas del proceso regulatorio permitió identificar que, aunque la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha adelantado actividades de capacitación y socialización, estas medidas podrían requerir un periodo adicional de preparación. El funcionario admitió que algunas de estas acciones han contado con el acompañamiento del organismo de control, pero insistió en que la duración del periodo actual no garantiza la adecuada adopción de la metodología.

La complejidad de la nueva metodología tarifaria exige que los distintos actores dispongan de más tiempo antes de que comience su aplicación. La Procuraduría destacó que las particularidades de los prestadores del servicio y las necesidades de información de quienes deberán aplicar la nueva metodología justifican la solicitud de una prórroga para facilitar la comprensión y ejecución correcta de las disposiciones.

Impacto en la ciudad y próximos pasos

La discusión regulatoria ocurre mientras se desarrollan las jornadas de movilización en el centro de Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, la concentración ha sido reportada como pacífica, aunque se adelantaron cierres viales preventivos para garantizar la seguridad y el orden público en los alrededores de la sede judicial donde se debaten los derechos de los recicladores.

El procurador delegado anunció que la próxima semana presentará una recomendación preventiva a la CRA. Esta solicitud estará orientada a que la comisión evalúe técnicamente la conveniencia de ampliar el plazo, basándose en evaluaciones técnicas y jurídicas que determinen si es necesario conceder más tiempo para implementar las nuevas disposiciones tarifarias de manera efectiva y justa.