Producción de café colombiano cae 15% y pierde 2,18 millones de sacos en un año

La producción de café colombiano llegó a 12,56 millones de sacos entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, con una caída del 15% según la FNC.

La producción de café colombiano sigue en descenso. La cosecha nacional cerró un año con resultados negativos después de perder más de 2,1 millones de sacos frente al periodo anterior, según el último informe de la Federación Nacional de Cafeteros ( FNC).

Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el país produjo 12,56 millones de sacos de café verde de 60 kilogramos, frente a los 14,74 millones registrados en los 12 meses anteriores. El balance refleja una contracción del 15%, equivalente a 2,18 millones de sacos menos.

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Producción de café colombiano en el último año

La producción cafetera del país registró una caída del 15% en el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. La diferencia de 2,18 millones de sacos se calcula frente a los 14,74 millones de sacos obtenidos en los doce meses inmediatamente anteriores.

El deterioro también se observa en el acumulado de 2026. Entre enero y octubre, la producción llegó a 10,06 millones de sacos, lo que representa una reducción del 10% frente a los 11,18 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

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Octubre tampoco logró revertir la tendencia. Durante ese mes se recolectaron 1,11 millones de sacos, un 8% menos que los 1,21 millones registrados en octubre del año pasado, de acuerdo con los datos reportados por la FNC.

Exportaciones y participación del Fondo Nacional Cafetero

Las exportaciones de café también retrocedieron en el último año. Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, indicó que los despachos internacionales sumaron 11,85 millones de sacos durante los últimos 12 meses, una disminución del 11% frente al periodo precedente.

El comportamiento de octubre fue distinto al del acumulado anual. Las exportaciones alcanzaron 1,119 millones de sacos en ese mes, con un crecimiento del 6% frente al mismo mes de 2025.

Las ventas externas administradas por la Federación, a través del Fondo Nacional Cafetero, sumaron 2,55 millones de sacos en el último año. Con esa cifra, el fondo alcanzó una participación del 21,5% en las exportaciones nacionales, frente al 20,5% del periodo anterior.

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Importaciones y consumo interno de café en Colombia

El informe de la FNC también muestra cómo se abasteció el mercado nacional. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, las importaciones de café llegaron a 1,60 millones de sacos, mientras que el consumo interno se ubicó en 2,32 millones de sacos anuales.

Bahamón reconoció que el país atraviesa un ciclo prolongado de menor producción. Según el gerente general de la Federación, los resultados son negativos tanto en el balance acumulado como en los registros mensuales, lo que confirma la presión sobre la oferta cafetera colombiana.