Producción de carbón en Colombia alcanza mínimos históricos en 2025 mientras la demanda global se fortalece

La producción de carbón en Colombia cayó a 53,9 millones de toneladas en 2025, el nivel más bajo en dos décadas, en un contexto de aumento de la demanda global. El sector enfrenta desafíos internos como la carga fiscal y la incertidumbre regulatoria, mientras países como Indonesia y Australia ganan participación en el mercado.

La producción de carbón en Colombia ha experimentado una caída significativa, alcanzando 53,9 millones de toneladas en 2025, el nivel más bajo en las últimas dos décadas.

Este retroceso se produce en un contexto global donde la demanda de carbón se fortalece, posicionándose como un pilar clave en la seguridad energética mundial. Según el informe más reciente de Fenalcarbón, el país no solo enfrenta una disminución en la producción, sino también en las exportaciones e ingresos del sector, lo que configura un escenario adverso para uno de los sectores tradicionales de la economía colombiana.

Factores internos como la carga fiscal, los altos costos logísticos y la incertidumbre regulatoria han contribuido a este declive, a pesar de que Colombia cuenta con uno de los carbones de mejor calidad a nivel global y mercados que siguen demandándolo. En el ámbito internacional, el carbón ha ganado relevancia como respaldo confiable frente a un sistema energético global bajo presión, especialmente en momentos de crisis. Su rol como garantía de suministro eléctrico se consolida, consolidando su demanda global.

La disponibilidad del recurso y su costo competitivo frente a otras fuentes energéticas lo convierten en una opción clave para enfrentar episodios de volatilidad en los mercados energéticos. En 2025, las exportaciones de carbón térmico alcanzaron 48,5 millones de toneladas, equivalentes al 7,7% de las exportaciones nacionales.

Además, se registraron envíos de carbón metalúrgico por 1,7 millones de toneladas, generando US$235 millones, y de coque, con 3,7 millones de toneladas por US$806 millones. Países como Indonesia y Australia avanzan en participación de mercado, en medio de una reorganización de las cadenas logísticas y el creciente liderazgo de Asia en el comercio global del carbón.

Este contexto plantea desafíos adicionales para Colombia, que no solo sostiene economías locales y genera empleo, sino que también aporta significativamente a las exportaciones del país. La transición energética no está reemplazando al carbón, sino que está conviviendo con él, especialmente en momentos de crisis, donde su papel como garantía de suministro eléctrico se hace más evidente.

La incertidumbre regulatoria y los altos costos logísticos siguen siendo obstáculos para el sector, que debe adaptarse a un mercado global en constante evolución





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