Producción de gas natural en Colombia cae en marzo de 2026 mientras crece la comercialización y las importaciones

La producción fiscalizada de gas natural en Colombia registró una disminución en marzo de 2026, alcanzando 1.151 millones de pies cúbicos por día (MPCPD), un 0,95% menos que en febrero. Sin embargo, el gas comercializado aumentó un 0,72%, alcanzando 700 MPCPD, con un volumen energético de 897.045 millones de unidades térmicas británicas (MBTU). El informe también destaca la creciente dependencia de las importaciones, que representaron el 23,75% del suministro total, y la ola de violencia contra ingenios azucareros en el suroccidente del país.

La producción fiscalizada de gas natural en Colombia experimentó una disminución en marzo de 2026, alcanzando 1.151 millones de pies cúbicos por día (MPCPD), lo que representó un descenso del 0,95% en comparación con febrero.

Este comportamiento se enmarca en un contexto de variabilidad en la producción mensual durante los primeros meses del año. En enero, la producción se situó en 1.314 MPCPD, mientras que en marzo de 2025 se registraron 1.273 MPCPD. Los principales campos productores, como Pauto Sur, Cupiagua, Cupiagua Sur, Floreña y Chuchupa, siguieron siendo clave en el suministro nacional, con Pauto Sur liderando con 855 MPCPD, seguido de Hocol con 115 MPCPD y Canacol con 75 MPCPD.

A pesar de la caída en la producción, el gas comercializado aumentó un 0,72%, alcanzando 700 MPCPD, con un volumen energético de 897.045 millones de unidades térmicas británicas (MBTU), lo que representa un crecimiento del 0,84% respecto a febrero. Este indicador también mostró un aumento en comparación con marzo de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento en la demanda o en los procesos de comercialización.

Entre enero y marzo de 2026, el volumen comercializado fue de 693 MPCPD, evidenciando un incremento significativo en el trimestre. El suministro energético total fluctuó durante el año, con un pico de 995.102 MBTU en noviembre de 2025 y niveles cercanos a 897.045 MBTU en marzo de 2026. Un aspecto relevante del informe es la creciente participación del gas importado en el suministro total, que en marzo de 2026 alcanzó el 23,75%, mientras que el 76,25% correspondió a producción nacional.

En términos absolutos, el suministro nacional fue de 684.038 MBTU, mientras que el gas importado representó 213.000 MBTU, reflejando la necesidad de complementar la oferta interna ante variaciones en la producción. El análisis por tipo de transporte muestra que la mayor parte del gas se movilizó a través de gasoductos, que representaron el 89,44% del total, seguido de los de conexión con el 2,89% y el gas natural comprimido con el 5,97%.

Estos datos evidencian la alta dependencia de la infraestructura de transporte para garantizar el suministro del energético en el país. En cuanto al suministro volumétrico, en marzo se registraron 700 MPCPD, en línea con la tendencia observada en los meses anteriores, aunque por debajo de los niveles de 2025, cuando se alcanzaron cifras cercanas a los 824 MPCPD en el mismo periodo.

El comportamiento del suministro también estuvo acompañado por variaciones en el consumo energético, medido en MBTU, con niveles que oscilaron entre 849.238 y 977.578 MBTU durante el último año. El boletín indica que el volumen de gas comercializado en términos energéticos presentó un incremento del 6,67% en la comparación interanual entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

En paralelo, el volumen acumulado del primer trimestre de 2026 alcanzó 878.242 MBTU, frente a 968.330 MBTU en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una variación del 9,30%. El informe señala que el crecimiento en la comercialización se da en un entorno donde la producción no muestra incrementos sostenidos.

Además, el reporte destaca la ola de violencia contra ingenios azucareros en el suroccidente del país, con 1.041 hechos de inseguridad registrados en el último año, lo que añade un desafío adicional al sector energético y a la estabilidad del suministro





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