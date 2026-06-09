Productividad agrícola en América Latina se estanca: el desafío de crecer sin dañar el ambiente

Un estudio del BID revela que después de décadas de crecimiento, la productividad agrícola en América Latina y el Caribe se ha estancado, dependiendo cada vez más del uso intensivo de recursos. Esto amenaza la sostenibilidad y la competitividad de la región, que es un actor clave en las exportaciones agrícolas globales. Sin embargo, la inversión en innovación tecnológica y prácticas sostenibles podría revertir la tendencia.

América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta una paradoja en su sector agrícola: aunque es una potencia exportadora que contribuye casi con el 16% de las exportaciones agrícolas globales con solo el 8% de la población mundial, el crecimiento de su productividad se ha ralentizado peligrosamente.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado 'Productividad agrícola en América Latina y el Caribe: qué sabemos y hacia dónde vamos', revela que después de décadas de fuerte crecimiento, la productividad se ha estancado desde finales de la década de 2000. Este estancamiento amenaza con revertir los avances logrados y pone en riesgo la sostenibilidad del sector a largo plazo.

La agricultura sigue siendo fundamental para la región, generando uno de cada seis empleos y siendo una fuente vital de ingresos para comunidades rurales pobres. Sin embargo, la pobreza rural persiste y la inseguridad alimentaria se mantiene en niveles altos, lo que exige una acción urgente por parte de gobiernos y el sector privado para evitar una crisis.

El auge de la productividad agrícola en ALC comenzó en la década de 1960 y se mantuvo hasta principios de los 2000, impulsado por la adopción de nuevas tecnologías, mejores prácticas de gestión y una asignación más eficiente de recursos. En ese periodo, la producción se multiplicó por seis, principalmente gracias al incremento de la Productividad Total de los Factores (PTF), que mide el progreso tecnológico y la innovación.

Sin embargo, a partir de 2010, el crecimiento ha dependido cada vez más del uso intensivo de insumos como tierra, agua y fertilizantes, en lugar de mejoras en eficiencia. Entre 2010 y 2020, solo el 40% del crecimiento de la producción provino de la PTF, mientras que el 60% se debió al mayor consumo de recursos. Este cambio es alarmante: el crecimiento basado en insumos es costoso, dañino para el medio ambiente y, en última instancia, insostenible.

Además, los indicadores tradicionales de productividad no reflejan el agotamiento del capital natural, como la deforestación y la degradación del suelo, lo que oculta el verdadero costo ambiental del crecimiento agrícola. Cuando se incorpora la sostenibilidad ambiental en el análisis, el panorama se vuelve más sombrío. El crecimiento anual de la productividad se reduce a más de la mitad en comparación con las estimaciones convencionales, especialmente en áreas donde la expansión agrícola ha causado deforestación y degradación del suelo.

Si la productividad sigue estancada, los países de la región corren el riesgo de perder competitividad en los mercados globales. No obstante, el estudio del BID señala que hay esperanza si se actúa con decisión. El progreso tecnológico, incluyendo mejoras en semillas, prácticas de gestión, mecanización, riego y herramientas digitales, sigue siendo el motor más importante para el crecimiento de la productividad.

Países como Brasil y Chile han demostrado que invertir constantemente en sistemas de innovación agrícola puede generar avances sólidos y sostenidos. La región tiene la oportunidad no solo de reducir la pobreza rural y fortalecer la seguridad alimentaria global, sino también de liderar una transformación hacia una agricultura más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Para ello, se necesita una colaboración estrecha entre gobiernos, sector privado y comunidades rurales, con políticas que fomenten la innovación y la sostenibilidad a largo plazo





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