El Dane publica productividad Q3 2026 para salario mínimo 2027. La PTF sube 0,15 puntos en un crecimiento del 2,07%, clave para negociaciones del 27 de noviembre.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE) divulgó el miércoles 25 de noviembre la primera evidencia técnica oficial destinada al debate del salario mínimo para el año 2027. El organismo emitió las cifras correspondientes a la productividad durante el tercer trimestre de 2026, un dato fundamental que mide el aporte real de la eficiencia en el uso del trabajo y el capital al crecimiento económico del país. Este indicador servirá como insumo principal para la mesa de concertación salarial que se reunirá el 27 de noviembre.

La cifra de productividad revela estancamiento

La Productividad Total de los Factores (PTF) aportó apenas 0,15 puntos porcentuales al crecimiento total del 2,07% que registró el valor agregado en el año corrido hasta septiembre de 2026. Esta cifra representa una caída significativa en comparación con el año anterior, cuando el indicador cerró en 0,75%, lo que implica una disminución de 0,60 puntos porcentuales. La desaceleración en la eficiencia productiva es un elemento clave que los negociadores deben considerar al determinar los ajustes salariales.

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La estructura del crecimiento económico colombiano muestra un patrón donde la expansión se basa más en la incorporación de recursos que en su optimización. Los servicios laborales contribuyeron con 1,07 puntos porcentuales al valor agregado, mientras que los servicios de capital aportaron 0,84 puntos. La PTF sumó únicamente los 0,15 puntos restantes, confirmando que la economía está creciendo principalmente por el uso de más trabajo y capital, no por mejoras en la tecnología o la gestión eficiente.

Impacto directo en las negociaciones salariales

Este dato técnico es crucial porque la productividad es uno de los componentes principales que el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras tienen en cuenta para establecer el incremento del salario mínimo. Junto con la inflación, el crecimiento económico y otros indicadores del mercado laboral, la eficiencia productiva determina la capacidad del país para sostener aumentos salariales sin generar presiones inflacionarias excesivas. El DANE cumple un rol estrictamente técnico en este proceso, entregando resultados objetivos para que los integrantes de la mesa evalúen el comportamiento real de la productividad.

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La próxima etapa del proceso comienza este 27 de noviembre, fecha en la que se dará inicio a la mesa de concertación entre los tres actores sociales. Las partes revisarán detalladamente el boletín del DANE para entender las variables macroeconómicas que sustentan sus posiciones. La propuesta inicial sugiere que el alza salarial podría situarse hasta en un 7%, pero esta cifra dependerá de cómo se interpreten los últimos datos de eficiencia productiva y el contexto inflacionario restante del año.

Perspectivas para el sector económico colombiano

La disminución en la PTF frente al 2025 obliga a los analistas y negociadores a ser cautelosos en sus proyecciones. El hecho de que el aporte de la eficiencia sea marginal, apenas 0,15 puntos, indica que las ganancias de rendimiento no han sido significativas en el tercer trimestre de 2026. Esto limita el espacio fiscal para concesiones salariales amplias sin afectar otros indicadores de estabilidad económica.

Los empresarios y el gobierno deben equilibrar la necesidad de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores con la realidad de una productividad que ha frenado su dinamismo. El contexto laboral y la tasa de inflación seguirán siendo determinantes para llegar a un acuerdo final. La transparencia de los datos del DANE permite a todas las partes tener una base factual clara para sus demandas y contrapropuestas en la ronda de conversaciones que iniciará a finales de noviembre.