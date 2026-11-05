Productos Ramo denuncia a Sinergia Animal ante la Fiscalía por injurias y boicot

La empresa Alimentos Ramo presentó denuncia penal contra Sinergia Animal y sus líderes por supuestos delitos de injuria agravada y calumnia, acusando a la organización de dañar su reputación comercial mediante campañas de presión.

La disputa legal entre la compañía Alimentos Ramo y la organización ambientalista Sinergia Animal ha escalado formalmente al ámbito judicial. Productos Ramo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra varios integrantes de la agrupación por presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada. La empresa argumenta que una campaña digital sobre supuestomaltrato animal en su cadena de suministro afectó gravemente su reputación y sus actividades comerciales.

Detalles de la denuncia y los acusados

La acción legal identifica específicamente a Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia Animal para Colombia; Estephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen como los principales imputados. La representación jurídica de la compañía está a cargo del abogado Jaime Granados, quien sostiene que las publicaciones difamatorias vinculaban a Ramo y a su proveedora Avinsa S.A.S. con condiciones de crueldad animal no existentes. La empresa considera que estas campañas presentaron como hechos comprobados señalamientos que, según su versión, carecen de veracidad y buscan dañar su imagen pública.

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Documentos y cronología de las publicaciones

El expediente presenta evidencias que incluyen un documento interno denominado Toolkit de acción en línea, titulado Que el bienestar animal sea tendencia. Según la defensa de la empresa, este material sirvió para diseñar, coordinar y promover la campaña de difusión. La denuncia cita específicamente un video en el que participó Estephany Méndez, vocera de Sinergia Animal, registrado por Noticias Uno el 12 de abril de 2026. Además, se mencionan publicaciones en Instagram de los influenciadores Nicolás Ibargüen y Sofía Garcés, fechadas el 26 de marzo y el 6 de mayo de 2026, donde se criticaba a la cadena de producción de huevos.

Acusaciones de constreñimiento y boicot

Un segundo frente de la controversia implica acusaciones de constreñimiento ilegal dirigidas contra Brian Daniel Quiroz Murillo. La denuncia de Productos Ramo señala que el 4 de junio de 2026, Quiroz Murillo envió comunicaciones a directivos y funcionarios de la empresa. En estos mensajes se anunciaba un boicot total, sistemático y permanente contra los productos si no se eliminaba el uso de jaulas en batería. La firma jurídica de Ramo considera que la frase utilizada en las comunicaciones, POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS, constituye una presión económica y reputacional ilegal para modificar las decisiones empresariales.

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Defensa de Sinergia Animal y representación legal

La organización Sinergia Animal rechazó rotundamente las acciones judiciales, calificándolas como un intento de silenciar la disidencia y presionar a sus integrantes. La agrupación argumenta que están ejerciendo su derecho a la libre expresión, la protesta pacífica y el activismo en defensa de los animales. Para defender a sus colaboradores, la organización contrató a la firma Castro Muñoz & Coronado Abogados. Los abogados declararon que sus representados evitaron pronunciarse públicamente sobre los hechos por respeto a la justicia y al debido proceso, mientras la Fiscalía investiga los hechos denunciados.

Certificaciones del ICA y próximos pasos

Como parte de su estrategia de defensa frente a las acusaciones sobre el bienestar animal, Alimentos Ramo aportó certificaciones e inspecciones realizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a su proveedora Avinsa S.A.S. La empresa sostiene que estos registros son favorables en materia de bioseguridad y bienestar animal, sirviendo como respaldo técnico de su posición. El caso permanece en la Fiscalía General de la Nación, donde se determinará si existen elementos suficientes para abrir la investigación penal correspondiente a los delitos de injuria y calumnia, así como al posible constreñimiento ilegal alegado por la compañía.