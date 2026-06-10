Profesor enviado a la cárcel por presunta violación de una alumna de 9 años en el salón de clases en Taraira, Vaupés

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Gerardo Tamayo Londoño, acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años en un colegio de Taraira. La Fiscalía le imputó acceso carnal abusivo agravado; el docente no aceptó los cargos.

Un juez con función de control de garantías ordenó la privación de la libertad en un centro carcelario para Gerardo Tamayo Londoño, un docente de 39 años acusado de haber abusado sexualmente de una alumna de 9 años en el salón de clases de una institución educativa ubicada en la zona rural del municipio de Taraira , en el departamento de Vaupés.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, cuando la menor se disponía a salir al descanso y el profesor le pidió que se quedara con él para realizar una actividad académica. Aprovechando esa situación, presuntamente accedió carnalmente a la niña. La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Seccional Vaupés, imputó al procesado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Tamayo Londoño no aceptó los cargos y ahora deberá enfrentar el proceso judicial desde la cárcel. Tras la denuncia, la víctima fue remitida de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos determinaron que requería una incapacidad de 20 días debido a las lesiones sufridas.

El caso generó gran conmoción en la comunidad educativa y en los habitantes de Taraira, un municipio pequeño y apartado en la Amazonía colombiana, donde la confianza depositada en los docentes es fundamental para el desarrollo de los niños. Las autoridades locales, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, apoyados por la Policía Nacional y el Ejército, lograron ubicar y capturar al profesor en el centro de Mitú, la capital departamental.

La rápida acción de las fuerzas de seguridad permitió que el presunto agresor no pudiera evadir la justicia. Este tipo de delitos, lamentablemente, no son aislados en el país. Las estadísticas oficiales indican que los casos de abuso sexual contra menores de edad en entornos escolares han aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a implementar protocolos más estrictos para la denuncia y la atención de las víctimas.

Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han hecho un llamado a los padres de familia y a los directivos de las escuelas para que estén atentos a cualquier señal de alerta y denuncien de inmediato cualquier situación sospechosa. En este sentido, la Fiscalía ha reiterado su compromiso de investigar y sancionar con todo el peso de la ley a quienes atenten contra la integridad de los niños.

Mientras tanto, la comunidad de Taraira espera que se haga justicia y que la menor y su familia reciban el apoyo psicológico y social necesario para superar esta dolorosa experiencia





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