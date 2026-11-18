En la Institución Educativa Lusitania Paz, el docente Orlando de Jesús Restrepo lidera una iniciativa que recicla dispositivos electrónicos confiscados para crear un sistema de alerta temprana contra el uso de vapeadores en los baños de la escuela.

En el año 2025, el docente Orlando de Jesús Restrepo identificó una crisis silenciosa en la Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia, ubicada cerca del corregimiento de San Cristóbal, donde el uso de vapeadores entre adolescentes se volvió una práctica diaria. Los estudiantes aprovechaban la privacidad de los baños para utilizar estos dispositivos, los cuales calientan líquidos con nicotina y saborizantes para generar un aerosol inhalable. Este patrón de conducta planteaba un desafío de seguridad y salud pública dentro del recinto educativo, ya que la vigilancia en los salones y pasillos no podía extenderse a las instalaciones sanitarias sin violar derechos de privacidad.

De la confiscación a la educación científica en el aula

La Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia implementa una estrategia educativa directa para contrarrestar este fenómeno, comenzando por la confiscación semanal de decenas de dispositivos. Orlando de Jesús Restrepo explica que, mientras anteriormente el personal docente desechaba estos aparatos, ahora se utiliza cada unidad decomisada como material didáctico. Los estudiantes de los grados décimo y undécimo desmontan los componentes, como baterías de litio, resistencias y pantallas LED, para estudiar la tecnología interna y comprender los riesgos específicos que estos químicos representan para el sistema respiratorio y la faringe.

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Esta metodología busca desmitificar la percepción de que los vapeadores son una alternativa segura, especialmente porque algunos padres aún los adquirían para sus hijos o porque los jóvenes los consideraban menos dañinos que otras sustancias como la marihuana. Al exponer la realidad química de estos objetos, el profesor Orlando de Jesús Restrepo logra que los estudiantes tomen conciencia de los daños a largo plazo, estableciendo que no existe justificación válida para el consumo, independientemente de la presión social o la oferta en el mercado local.

Prototipo tecnológico para la detección ambiental en tiempo real

Los estudiantes desarrollaron un prototipo funcional que combina sensores de calidad del aire con tecnología de red para detectar el consumo en tiempo real. Este dispositivo, construido con insumos electrónicos de bajo costo, monitorea cambios específicos en el ambiente asociados a la quema de líquidos de cigarrillos electrónicos. La información recopilada se procesa mediante una API que conecta la aplicación hardware con plataformas de comunicación digital, enviando alertas automáticas a una página web y a un grupo específico de WhatsApp administrado por el personal docente y directivo.

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Aunque la precisión del sistema no alcanza el cien por cien debido a las limitaciones del hardware económico, esta primera versión demuestra la viabilidad de la solución. El equipo técnico formado por los alumnos de la Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia ha diseñado el flujo de datos para que las notificaciones lleguen inmediatamente a los profesores, permitiendo una intervención rápida y fundamentada en datos objetivos, lo cual facilita la gestión disciplinaria y de salud dentro del colegio.

Expansión a la gestión de incendios forestales en la zona

La innovación en la Institución Educativa Lusitania Paz de Colombia trasciende el control escolar y aborda la seguridad comunitaria frente a los riesgos ambientales. Al encontrarse en una zona rica en prados y árboles, el sector es vulnerable a conatos de incendio, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas o por prácticas de quema agrícola. Los mismos estudiantes adaptaron la tecnología desarrollada para crear un sistema de gestión de incendios que monitorea las condiciones del entorno natural.

Este segundo dispositivo utiliza diferentes tipos de sensores para detectar humo o cambios drásticos en la calidad del aire que puedan indicar el inicio de un incendio. Las alertas se transmiten a través de la misma infraestructura digital a los directivos, profesores y estudiantes, permitiendo que la comunidad educativa conozca las condiciones ambientales del sector y tome medidas preventivas oportunas. Esta iniciativa refleja un cambio de paradigma donde el docente Orlando de Jesús Restrepo, especialista en Internet de las Cosas, guía a sus alumnos para convertir un problema de consumo juvenil en una herramienta de protección pública y científica.