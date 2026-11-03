Programa EN-Comunidad deja 50 proyectos sin construir bajo gestión Fenoge

El gobierno de Gustavo Petro cerró el convenio con la OIM sin avanzar en obras. El fondo destinó $27.815 millones a estudios técnicos, pero la falta de financiación para la construcción dejó a las comunidades sin energía.

El programa de energía comunitaria del gobierno de Gustavo Petro, conocido como EN-Comunidad, finalizó su fase de financiación inicial sin haber construido una sola infraestructura eléctrica. A diciembre de 2025, la Administración Nacional dejó formalizados 50 proyectos en etapa de diseño técnico, pero ninguno había pasado a la etapa de ejecución física. Este resultado se produce tras el cierre del convenio por $27.815 millones que financió la preparación y capacitación de las organizaciones participantes, según reveló una investigación de la revista Cambio.

La iniciativa, que buscaba empoderar a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para generar su propia electricidad, contó con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) firmó este acuerdo para apoyar a los grupos, pero la inversión para las obras se dejó pendiente. Los recursos pactados cubrieron exclusivamente los estudios técnicos y la formación, dejando en el aire la definición de los mecanismos para la construcción.

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Limitaciones del convenio y estudios técnicos

Fenoge reportó que la convocatoria, abierta en 2023, logró la participación de 740 personas provenientes de 61 grupos comunitarios. Los esfuerzos se centraron en brindar capacitación y apoyo para la formalización de las organizaciones asociativas. En el componente técnico, se desarrollaron 50 proyectos a nivel de ingeniería básica o factibilidad, junto con cinco estudios adicionales, distribuidos en 43 municipios y Bogotá.

Uno de los casos destacados es el de Sumapaz, en Bogotá, donde se entregó un estudio para instalar un sistema solar que podría beneficiar a unas 300 familias campesinas. Las proyecciones del fondo indicaban que, si el sistema entrara en operación, los costos de energía podrían reducirse hasta en un 50 %. Sin embargo, el documento aclaró que los recursos de esa etapa no cubrían inversiones en infraestructura, dejando la construcción sujeta a decisiones posteriores.

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La situación se repitió en Playita Copomá, una comunidad indígena del Litoral del San Juan en Chocó. Sus habitantes habían reservado el terreno para los paneles solares desde 2025, pero la espera se alargó. El gobernador indígena Robinson Cabezón Chamapuro señaló que, mientras aguardaban los equipos, un sismo averió la pequeña planta de energía que poseían, evidenciando la urgencia no atendida por la falta de concretización.

Posiciones de la administración y el exministro

El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la gestión al afirmar que durante su período Fenoge no presentó al comité directivo una solicitud de recursos para las obras físicas. Palma explicó que el fondo tenía observaciones sobre la calidad de los estudios entregados por la OIM y consideró irresponsable comprometer dinero para construir mientras los informes seguían en revisión.

El extitular precisó que de los $27.815 millones pactados, durante su gestión se desembolsaron $5.130 millones para dotaciones. Asimismo, suspendió un giro de $7.392 millones debido al incumplimiento de requisitos por parte de la entidad ejecutora. Palma insistió en que los giros siguieron su propio curso administrativo, separando la fase de estudio de la de inversión en obras.

Además de los cuestionamientos políticos, la administración enfrenta escrutinios financieros. En septiembre, se reveló que la Contraloría tuvo dificultades para rastrear los recursos administrados por la OIM. Los informes presentados agrupaban los gastos por categorías, lo que impidió establecer con precisión cuánto se pagó a cada proveedor y qué soportes respaldaban esas transacciones, abriendo un frente de investigación adicional sobre la transparencia del uso de los fondos.

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Impacto real y perspectivas futuras

Las actas del comité directivo de Fenoge muestran que el Gobierno había incluido entre los resultados esperados que las empresas comunitarias entraran en operación, un objetivo que no se cumplió. Los líderes entrevistados continúan esperando la instalación de los equipos que prometieron mejorar su calidad de vida y autonomía energética. La falta de concreción ha generado frustración en territorios que ya habían realizado los trámites y preparativos necesarios.

El cierre de esta etapa de financiación deja un balance mixto: se logró la capacitación técnica y la formulación de proyectos viables en ingeniería, pero se abandonó a las comunidades sin la inversión crítica para materializarlos. Para que estos 50 proyectos salgan del papel, los grupos comunales deberán conseguir los recursos de construcción por cuenta propia o depender de nuevas convocatorias del fondo, las cuales aún no se han programado con fechas concretas.