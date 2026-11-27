El Centro de Medellín ofrece programación gratuita del 1 al 16 de diciembre con novenas, ferias de servicios y recorridos nocturnos por La Candelaria para familias.

El Centro de Medellín, administrado por la Alcaldía de Medellín a través de la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, ha lanzado una extensa programación cultural y social para las festividades decembrinas. Esta iniciativa abarca un período específico que se extiende desde el 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre, enfocándose en revitalizar los barrios de la comuna 10 y La Candelaria.

Calendario de Novenas y Actividades Matutinas

La agenda principal incluye la realización de novenas navideñas tradicionales que se llevarán a cabo de manera ininterrumpida todos los días a las 5:15 p. m. Durante este horario, las comunidades podrán reunirse para celebrar esta costumbre religiosa y cultural. Adicionalmente, las jornadas diarias iniciarán a las 2:00 p. m. y continuarán hasta las 6:00 p. m. con una variedad de eventos.

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Dentro de este bloque de tarde, se ofrecen ferias de servicios institucionales completamente gratuitas. Estas ferias tienen como objetivo acercar las ofertas del Distrito a las familias locales. Las actividades recreativas se realizan en distintos barrios de la comuna 10, priorizando la inclusión y el acceso universal a la cultura y la asistencia social.

Recorridos Nocturnos por la Historia Local

Un componente destacado de la oferta son los tres recorridos guiados nocturnos por los alumbrados navideños. Estas salidas están programadas específicamente para los días 1, 11 y 15 de diciembre. El acceso a estos tours se encuentra disponible desde las 6:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., ofreciendo una experiencia visual y educativa.

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Las rutas son guiadas por expertos que acompañan a los participantes desde la Plaza Botero hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe. El recorrido incluye el paso por las icónicas esculturas del maestro Fernando Botero, el entorno del Museo de Antioquia y el corredor de la avenida La Playa, un área con gran valor patrimonial.

Infancia y Apropiación del Espacio Público

La Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos ha establecido que las niñas y niños ocupen un rol protagónico en estas celebraciones. Como parte de una actividad simbólica, los más pequeños serán invitados a responder una pregunta específica sobre sus sueños. Esta expresión se convertirá en un componente colectivo que refleja los deseos de la infancia medellinense.

El evento central de esta programación se desarrollar en la plazoleta del Edificio Coltejer. María Fernanda García, gerente del Centro y Territorios Estratégicos, ha enfatizado que el objetivo es reconocer el espacio público como un lugar de convivencia. La administración busca que los ciudadanos disfruten de sus barrios mientras se fomenta la seguridad y la participación comunitaria durante la temporada.