Programa Parceritas capacita a niñas de Medellín contra explotación sexual

La iniciativa Parceritas entrena a adolescentes de 12 a 15 años en Medellín para identificar señales de alerta y prevenir el engaño criminal mediante estrategias de autocuidado y redes de apoyo.

El programa Parceritas ha iniciado una campaña educativa en Medellín dirigida a niñas entre 12 y 15 años con el objetivo principal de enseñarles a identificar señales de alerta y saber a quién acudir ante intentos de explotación sexual. Esta iniciativa busca dotar a las adolescentes de herramientas prácticas para reconocer cuándo alguien intenta engañarlas y llevarlas a escenarios peligrosos, tanto en el ámbito físico como en el digital.

Metodología educativa y prevención temprana

Parceritas funciona como un brazo especializado del programa Parceros, el cual es impulsado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad. La estrategia se centra en la prevención temprana, entendiendo que la lucha contra la explotación no comienza únicamente cuando ocurre el delito, sino mucho antes, cuando una niña sabe identificar una señal de alerta y reconoce una manipulación. El trabajo previo es fundamental para proteger el futuro de la juventud medellinense.

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La metodología empleada evita las clases largas y aburridas, utilizando ejercicios de comunicación, resolución de problemas y construcción de proyectos de vida. Las participantes pueden identificar comportamientos de riesgo y practicar cómo responder en situaciones cotidianas, desarrollando así autonomía y la capacidad de poner límites claros frente a posibles agresores.

Rol de instituciones y estrategias digitales

La ejecución de este plan de autoprotección se realiza en conjunto con las Secretarías de Educación y con Guardianes de la Permanencia en los colegios de Medellín. Esta alianza interinstitucional permite que las niñas aprendan estrategias de autocuidado, toma de decisiones responsables y fortalecimiento de redes de apoyo, asegurando que no estén solas ante estas amenazas.

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Un punto crítico del programa es la educación sobre el grooming, un fenómeno donde un adulto se gana poco a poco la confianza de una menor, muchas veces a través de redes sociales, con la intención subyacente de abusar de ella. Al capacitar a las adolescentes para reconocer estas dinámicas de engaño gradual, se rompe el ciclo de vulnerabilidad antes de que el abuso materialice.

Declaraciones oficiales sobre seguridad ciudadana

Fernando Patiño, funcionario de la Secretaría de Seguridad, enfatizó que la prevención constituye una herramienta de seguridad esencial para la comunidad. Afirmó que la prioridad institucional es entregar recursos concretos para reconocer el riesgo y pedir ayuda a tiempo, antes de que quienes buscan explotar a las menores puedan avanzar en sus planes delictivos.

Patiño señaló que la seguridad también se construye cuando una niña reconoce que tiene una red a la cual acudir. Este enfoque proactivo transforma la percepción de la seguridad pública, pasando de la reacción policial a la prevención empoderadora, donde la identificación temprana de peligros salva vidas y protege la integridad física y emocional de las adolescentes en la ciudad.