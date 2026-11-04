Programación Completa de la Fecha 18 de la Liga BetPlay 2026

Conoce el calendario detallado de la jornada 18 de la Liga BetPlay. DIM busca mantenerse en zona clasificatoria mientras Nacional lidera con 36 puntos en este cierre de fase.

La competencia deportiva nacional continúa con intensidad durante el fin de semana, marcando un momento decisivo para los equipos que disputan la permanencia en la élite. La Fecha 18 de la Liga BetPlay enfrenta a diez escuderías que luchan actualmente por conseguir los cinco lugares restantes que definirán la participación en la fase final del torneo.

Agenda del Viernes en Tunja y Bogotá

El cronograma oficial establece que la penúltima jornada de la ronda de todos contra todos comienza este viernes, 6 de noviembre, con dos encuentros de alta carga táctica. En la ciudad de Tunja, el equipo de Chicó, que ya cumplió su descenso a la segunda división, recibirá al Internacional de Bogotá, un rival que busca urgentemente ingresar al grupo de los ocho mejores para evitar quedar fuera de la siguiente etapa.

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Este duelo específico está programado para las 6:00 de la tarde en el escenario local. Poco más tarde, a las 8:00 de la noche, se disputará un partido crucial en el estadio de Techo, donde el DIM visitará al Fortaleza. Los dirigidos por el entrenador Luis Amaranto Perea necesitan asegurar al menos un punto para mantenerse dependientes de su propio desempeño y conservar su posición entre los ocho clasificados.

Posición Actual del DIM y sus Objetivos

El equipo rojo paisa se encuentra actualmente en la séptima casilla de la tabla de posiciones, acumulando un total de 26 unidades que le permiten seguir soñando con la clasificación, aunque la situación requiere una actuación impecable en cada partido restante.

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La necesidad de sumar puntos se vuelve crítica, ya que cualquier pérdida de posiciones podría complicar significativamente el panorama para los hinchas que esperan ver a su escuadra en los cuadrangulares semifinales. La presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores es evidente en cada decisión dentro del campo de juego.

Jornada del Sábado con Partidos Clave

La actividad futbolística continúa el sábado, 7 de noviembre, con tres duelos fundamentales que definirán muchas de las expectativas finales. El primer partido se juega a las 4:05 de la tarde en el estadio Palogrande, donde Once Caldas, uno de los candidatos a entrar en el top ocho, enfrenta a Águilas Doradas, quien actualmente ocupa el octavo puesto de manera parcial.

A las 6:10 de la tarde, el escenario cambia al Atanasio Girardot, donde el líder indiscutible, Atlético Nacional, con 36 puntos en su haber, medirá fuerzas con Pereira. Este choque es esencial para que el equipo verde refuerce su dominio en la tabla y se prepare para la siguiente fase del campeonato con total confianza.

El Clásico Vallecaucano y Cierre de Jornada

Para cerrar la jornada del sábado, a las 8:15 de la noche, se disputará el clásico vallecaucano en el estadio Pascual Guerrero. América de Cali se enfrentará al Deportivo Cali en un duelo de gran rivalidad histórica que también aporta puntos valiosos para las posiciones finales de ambos elencos.

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La competencia no termina allí, pues el calendario incluye encuentros para los días siguientes que mantienen la tensión hasta el último minuto de la fase regular.

Calendario Extendido del Domingo y Lunes

El domingo, 8 de noviembre, la Liga BetPlay seguirá activa con cuatro partidos repartidos a lo largo del día. A las 2:00 de la tarde, Santa Fe recibirá a Pasto en el estadio El Campín, mientras que a las 4:05 de la tarde, Jaguares enfrentará a Bucaramanga en el estadio Jaraguay.

Más tarde, a las 6:10 de la tarde, Deportes Tolima, actualmente fuera de los parcialmente clasificados, se medirá a Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro. Finalmente, el cierre de la fecha se llevará a cabo el lunes, 9 de noviembre, a las 7:00 de la noche en el estadio Romelio Martínez, donde Junior recibirá a Cúcuta para definir los últimos detalles de esta temporada.