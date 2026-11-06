Programación completa del Festival Internacional de Cine Diverso en Barranquilla

Descubre la agenda cultural del Festival Internacional de Cine Diverso en Barranquilla. Conoce fechas, horarios y actividades artísticas incluidas.

Este sábado se celebra el Festival Internacional de Cine Diverso en Barranquilla, un evento que promueve la exploración de la riqueza artística, histórica y patrimonial de la ciudad. La agenda incluye exposiciones de arte, proyecciones cinematográficas, recorridos guiados y encuentros familiares diseñados para un público variado.

Actividades en la Ruta Obregón y Fábrica de Cultura

Como parte de la Ruta Obregón en el Banco de la República, un recorrido guiado comenzará a las 3:00 de la tarde. Esta actividad requiere inscripción previa y forma parte de los esfuerzos por divulgar el legado cultural local. Asimismo, la Escuela Distrital de Arte, en el Auditorio Luis Guillermo Henao de la Fábrica de Cultura, albergará una proyección cinematográfica desde las 9:00 de la mañana. La asistencia a este bloque también está sujeta a inscripción anticipada.

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Nominaciones de Shakira al Salón de la Fama 2027

Shakira se posiciona entre las grandes figuras nominadas al Salón de la Fama de Compositores 2027, destacándose como uno de los pilares del evento musical. Esta nominación refuerza el vínculo entre la estrella internacional y las celebraciones culturales de la región. Las actividades relacionadas con su trayectoria se entrelazan con la programación oficial del festival, atrayendo la atención de los medios y el público.

Exposiciones artísticas con inscripción limitada

La exposición Lo que el silencio se llevó del artista Jesús Carrillo Piño de la Universidad del Atlántico inaugurará en la Galería de la Antigua Intendencia Fluvial a partir de las 5:00 de la tarde. La entrada a este espacio será libre y permitirá observar las obras del creador universitario. Por otro lado, la artista Andreina Theran también de la Universidad del Atlántico presentará su muestra en la misma galería desde las 5:00 de la tarde con acceso gratuito.

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Programación nocturna y patrimonio en Cementerio Calancala

En el marco del Mes del Patrimonio Fúnebre, una noche de cine con el Cine Móvil de la Cinemateca del Caribe se desarrollará en el Cementerio Universal a las 7:00 de la noche. La actividad requiere inscripción previa y busca fusionar el cine con la historia funeraria local. Ese mismo día, a las 7:00 de la noche, se realizará el recorrido nocturno por el Cementerio Calancala, otra actividad que exige inscripción.

Visitas guiadas a sinagogas y murales históricos

Un recorrido por la Sinagoga Bet El se llevará a cabo a las 5:00 de la tarde, requiriendo inscripción previa para los participantes interesados en este patrimonio religioso. Adicionalmente, una visita guiada al mural de la Ruta Obregón en el edificio Mezrahi se programará a las 5:00 de la tarde, también con inscripción requerida. Estas iniciativas buscan profundizar en la diversidad histórica de la urbe.

Actividades lúdicas y culturales para niños

Una actividad lúdica dirigida a niños se desarrollará en la Galería de la Antigua Intendencia Fluvial desde las 10:00 de la mañana con entrada libre. Esta sección está pensada para que las familias disfruten de la cultura en un ambiente accesible. Finalmente, el espectáculo La Mecedora de Darwin se presentará en el Salón Magdalena de la Antigua Intendencia Fluvial a partir de las 10:00 de la mañana, ofreciendo otra opción de entrada gratuita para los asistentes al festival.