Descubre la agenda completa de las Fiestas del Río 2026 en Montería, con actividades del 20 al 28 de noviembre, incluyendo el Foro de Ciudades Sostenibles y desfiles.

La Alcaldía de Montería ha publicado la agenda oficial de las Fiestas del Río 2026, un evento cultural que se extenderá durante nueve días, desde el viernes 20 hasta el sábado 28 de noviembre. La celebración incluye una diversa programación que abarca desfiles de comparsas, conciertos magistrales, conferencias académicas y las ceremonias de coronación del reinado, consolidando una iniciativa que busca revitalizar la identidad local.

Detalles Core y Mecánica del Evento

El acto inaugural estará marcado por la imposición de bandas en la Plaza María Varilla, programada para las 6:00 p. m. del viernes 20 de noviembre. Este momento dará inicio a una serie de actividades que culminarán con la elección y coronación de la reina cultural, las cuales se llevarán a cabo el sábado 28 de noviembre a las 5:00 p. m. en el mismo espacio público.

Also read Resultados de La Culona Noche del 17 de noviembre de 2026 en Santander

La dinámica del festival integra múltiples expresiones artísticas y sociales. Además de los eventos principales, se han dispuesto actividades comerciales y de entretenimiento nocturno. Entre ellas destacan la Cata de coctelería en Cabeza y Cola Meat House y los festivales de música Tropical Fest, que se extenderán desde la tarde hasta la madrugada en diversas fechas, atrayendo a un público variado durante toda la semana.

Posiciones de Interlocutores y Vistas

La alcaldesa y el gobernador local, representados por la figura del alcalde Hugo Kerguelén García, presentan una visión integral para la ciudad. El mandatario expondrá la perspectiva de desarrollo urbano para Montería al año 2040, vinculando la celebración cultural con la planificación estratégica a largo plazo. Esta postura refleja un compromiso con la modernización y la sostenibilidad del entorno urbano.

Advertisement

La Universidad del Sinú juega un papel fundamental como sede académica y científica. La institución acogerá el Foro de Ciudades Sostenibles y Resilientes, titulando su aporte como El río, nuestra mayor riqueza. Esta plataforma busca elevar el debate sobre el reconocimiento del río Sinú como sujeto de derechos, un tema jurídico y social de creciente importancia regional.

Impacto Real y Pasos Siguientes

El impacto cultural se materializa a través de la agenda académica en el teatrino de la Ronda del Sinú Centro. El martes 24 de noviembre, los conversatorios explorarán los mitos y leyendas de Córdoba, así como las narrativas orales de los ríos Sinú y San Jorge. Estas sesiones reconocen la memoria histórica de la región y su conexión profunda con el elemento acuático.

El miércoles 25 de noviembre, la programación profundiza en la memoria de Montería, centrada en el agua y el arte. Se reconocerá a las generaciones que han preservado la danza de la Catalina en Carrillo, un patrimonio vivo que conecta la historia local con la expresión corporal contemporánea. Esta jornada incluye el conversatorio Memorias del Sinú y una muestra folclórica que rinde homenaje a la tradición.

El jueves 26 de noviembre se realizará el desfile de comparsas a las 3:00 p. m., seguido por el concierto de elección de la reina cultural a las 7:00 p. m. Este día cierra el ciclo de los actos de belleza y folclor antes del gran foro académico, integrando el entretenimiento popular con la estructura formal de las festividades.

Advertisement

La culminación oficial del foro académico ocurre el viernes 27 de noviembre en el Centro de la Felicidad Flow de la Universidad del Sinú. Intervendrán figuras de alto nivel como Fabio Arjona Hincapié, Ministro de Ambiente; Carlos Salazar y Marcos Daniel Pineda García, senadores de la República. El debate cubrirá la competitividad urbana, el emprendimiento y el futuro del río, con participación de Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, Angélica Benedetti Chica, Karen Vargas y José Nicolás Barrios.

Para cerrar la semana, el sábado 28 de noviembre a las 5:00 p. m. se realizará la elección y coronación final. Previamente, se llevará a cabo el conversatorio Oficios del Río a cargo de la UPB, seguido por el concierto de jazz a Orillas del Sinú. Este cierre sintetiza la mezcla de saberes prácticos, memoria histórica y expresión artística que define la identidad de la ciudad.