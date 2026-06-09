Prohibición de celulares en puestos de votación para segunda vuelta en Colombia y preocupación por desinformación

La Registraduría y la Procuraduría recuerdan la prohibición de usar celulares y cámaras en los cubículos de votación durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, con excepciones para medios y funcionarios de vigilancia. Alertan sobre riesgos de violencia por noticias falsas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación han reiterado la prohibición de usar celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Esta medida, establecida en el decreto de orden público emitido por el Gobierno Nacional, prohíbe la manipulación de dichos dispositivos en los cubículos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. , con el objetivo de prevenir delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos.

Solo de manera excepcional podrán hacer uso de estos dispositivos los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios del Ministerio Público -Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y personerías- que hayan sido designados para labores de vigilancia electoral o que deban desempeñar funciones propias de sus competencias. Asimismo, los testigos electorales acreditados y los observadores electorales autorizados podrán utilizar celulares y cámaras a partir de las 4:00 p. m.

, cuando comience el preconteo de votos. Ambas instituciones hicieron un llamado a ciudadanos y actores del proceso electoral para que acaten estas disposiciones y así garantizar elecciones íntegras, transparentes y confiables. La segunda vuelta presidencial, en la que los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, comenzará en el exterior con una semana de anticipación, es decir, el 15 de junio.

En entrevista con María Isabel Rueda, el registrador nacional Gregorio Eljach expresó que, pese a la preparación logística y los mecanismos de integridad electoral implementados, su mayor preocupación sigue siendo la violencia derivada de la desinformación y las noticias falsas, las cuales podrían generar enfrentamientos entre la ciudadanía. Además de este tema electoral, se mencionan otras noticias relacionadas con denuncias de compra de votos, anuncios de candidaturas para 2026 y declaraciones de figuras políticas como Carlos Caicedo y Katherine Miranda





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