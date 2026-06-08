Prohibición de celulares y cámaras en puestos de votación para segunda vuelta presidencial en Colombia

La Registraduría y la Procuraduría colombianas recuerdan la prohibición de usar teléfonos móviles y cámaras dentro de los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, con excepciones para medios acreditados y funcionarios del Ministerio Público. La norma busca evitar el tráfico de votos y garantizar la transparencia electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación han emitido un recordatorio a la ciudadanía sobre la prohibición del uso de teléfonos celulares y cámaras fotográficas dentro de los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La restricción aplica específicamente en los cubículos de votación y estará vigente entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. del día electoral. Esta medida, establecida en el decreto de orden público expedido por el Gobierno Nacional, busca prevenir conductas que atenten contra la libre expresión del sufragio y el tráfico de votos, tipificadas en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano.

De manera excepcional, podrán hacer uso de estos dispositivos los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios del Ministerio Público, incluyendo la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las personerías, que cuenten con autorización previa o que deban desempeñar funciones propias de sus competencias el día de las elecciones. Asimismo, se precisa que el uso de teléfonos móviles solo estará permitido para mostrar al jurado de votación la cédula de ciudadanía, sin posibilidad de manipular el equipo en otras circunstancias.

En lo que respecta a los testigos electorales acreditados y los observadores electorales autorizados, la Registraduría y la Procuraduría aclaran que dicha restricción también les es aplicable, por lo que no podrán ingresar con cámaras fotográficas o de video a los lugares de votación. Ambas entidades hacen un llamado a la ciudadanía y a todos los actores involucrados en el proceso electoral para que acaten esta disposición, garantizando así la transparencia, la legalidad y la normalidad de la jornada democrática.

El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones penales, conforme lo establecido en la legislación colombiana, con el fin de preservar la integridad del voto y evitar cualquier tipo de coacción o influencia indebida durante la secrecía del acto de sufragio. La medida se enmarca en el esfuerzo conjunto de las autoridades por blindar las elecciones y asegurar que los resultados reflejen genuinamente la voluntad popular





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