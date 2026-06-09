Prohibición de celulares y cámaras en puestos de votación para segunda vuelta presidencial

La Registraduría y la Procuraduría recuerdan a la ciudadanía la prohibición de usar teléfonos móviles y cámaras en los puestos de votación durante las elecciones presidenciales del 21 de junio, con el fin de evitar delitos electorales. Se establecen excepciones para medios y funcionarios de vigilancia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación reiteraron la prohibición del uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video en los puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio .

La restricción aplica de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., según el decreto de orden público emitido por el Gobierno nacional. La medida busca prevenir delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, tipificados en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano. Excepciones: medios de comunicación acreditados y funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, personerías) designados para vigilancia electoral. Ciudadanos solo podrán usar celular para mostrar la cédula digital al jurado de votación.

Testigos electorales y observadores podrán usar dispositivos después de las 4:00 p.m. Se insta a acatar las normas para garantizar comicios íntegros y transparentes





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