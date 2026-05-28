Prohibiciones para servidores públicos en participación política

La Procuraduría General de la Nación recuerda las conductas prohibidas para servidores públicos en materia de participación política, incluyendo sanciones y excepciones.

La indebida participación en política se define como la conducta o intervención de un servidor público en actividades y/o controversias electorales, causas o campañas de partidos y movimientos políticos.

Esta restricción aplica para todos los servidores públicos en cualquier nivel de la administración, con excepción de los congresistas, diputados, concejales y ediles, quienes por su naturaleza política pueden tener un margen de actuación diferente. Entre las conductas prohibidas se incluyen: hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado; presionar o favorecer a subalternos para que apoyen a candidatos específicos; utilizar recursos públicos en reuniones o actividades de carácter político; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido; y usar información reservada de la entidad con fines partidistas.

La lista no es taxativa, por lo que otras acciones similares también podrían configurar falta. Las sanciones pueden ser disciplinarias o penales. En el ámbito disciplinario, dependiendo de la gravedad de la falta, se pueden imponer medidas como la destitución o la inhabilidad para ejercer cargos públicos. En el plano penal, se configura el delito de intervención indebida en política, que conlleva penas como multa o destitución del cargo público.

Es importante destacar que los servidores públicos sí pueden ejercer libremente el derecho al sufragio, excepto los miembros de la Fuerza Pública en actividades políticas, y pueden difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral o partidista, así como inscribirse como miembros de partidos. Para obtener más información, los ciudadanos pueden dirigirse a la página web www.procuraduria.gov.co y a la sede electrónica de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

También están disponibles las ventanillas de atención presencial en las sedes a nivel nacional, así como las líneas telefónicas: PBX (601) 5878750 Opción 1 y Línea nacional 01 8000 940 808 Opción 1. Este contenido se realizó en alianza con la Procuraduría General de la Nación





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