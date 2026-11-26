Descubre las ofertas exclusivas de TCL en Colombia durante su temporada de descuentos, válida hasta el 4 de diciembre, con bonos y tecnología avanzada.

La compañía tecnológica TCL ha confirmado el lanzamiento de su campaña de temporada de descuentos en Colombia, la cual se extenderá oficialmente hasta el 4 de diciembre. Este evento comercial, que se identifica bajo la denominación Black Days, abarca una amplia gama de productos electrónicos y electrodomésticos diseñados para mejorar la experiencia digital y doméstica de los consumidores locales.

Alcance de las Ofertas Tecnológicas

La estrategia comercial de TCL para este periodo incluye promociones activas en múltiples categorías de tecnología. Los clientes podrán encontrar descuentos significativos en televisores, electrodomésticos, teléfonos móviles inteligentes, tabletas y monitores de computadora. Además de los precios reducidos directos, la marca ha estructurado el plan de ventas para incluir combos especiales y obsequios gratuitos en referencias seleccionadas de su catálogo.

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Teléfonos con Pantallas NXTPAPER

Los dispositivos móviles TCL P80 Ultra y P80 Pro integran la tecnología visual NXTPAPER, la cual emula la sensación de lectura en papel para cuidar la vista del usuario. El TCL P80 Ultra, equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, incluye como obsequio durante Black Days una tablet TCL TAB 10L. Por otro lado, el modelo P80 Pro con pantalla AMOLED entrega de regalo una barra de sonido TCL S45H. El estándar TCL P80 cuenta con pantalla de 6,83 pulgadas y batería de 5.000 mAh, entregando audífonos inalámbricos TCL Crystal Clip como bonificación.

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Tablets y Monitores de Alto Rendimiento

El segmento de tabletas destaca con el modelo TAB A1 Plus NXTPAPER de 12,2 pulgadas y resolución 2.4K, diseñado para productividad y estudio. La versión NXTPAPER se entrega con teclado, lápiz óptico y funda protectora. Para los usuarios más jóvenes, la tablet TCL A1 Kids de 11 pulgadas incluye herramientas de control parental y accesorios de protección, con una promoción especial programada específicamente para los días 27, 28 y 29 de noviembre. En el sector de escritorio, el monitor TCL 27P2A Pro ofrece resolución QHD y una frecuencia de actualización de hasta 320 Hz para gaming.

Electrodomésticos con Bonos en Televisores

En la categoría de refrigeración, el modelo TCL P409BF con capacidad útil de 409 litros entrega un televisor TCL de 43 pulgadas como regalo. El refrigerador Side by Side TCL P520SB, que incorpora tecnología Twin Inverter y sistema Total No Frost, incluye como parte de la promoción un Smart TV TCL 4K de 75 pulgadas. Los televisores QD-Mini LED de la marca priorizan la precisión en el brillo y el contraste, integrando funciones para videojuegos y tasas de refresco altas para experiencias visuales fluidas.