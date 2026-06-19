Promociones y descuentos para votantes en Colombia

Diversas empresas privadas, en alianza con iniciativas que buscan incentivar la participación democrática y combatir el abstencionismo, anunciaron recompensas para quienes presenten su certificado electoral después de votar en las elecciones presidenciales de Colombia. Entre las compañías vinculadas están Juan Valdez, Starbucks, Yamaha, DiDi, Flamingo, Imusa, Puntos Colombia, Comodísimos y otras marcas aliadas.

Diversas empresas privadas , en alianza con iniciativas que buscan incentivar la participación democrática y combatir el abstencionismo, anunciaron recompensas para quienes presenten su certificado electoral después de votar en las elecciones presidenciales de Colombia .

Desde cafés gratuitos hasta descuentos en productos para el hogar, tecnología, movilidad y entretenimiento, las ofertas estarán disponibles para los votantes que acrediten su participación en las urnas. Para acceder a cualquiera de estas promociones será indispensable conservar y presentar el certificado electoral que entregan las autoridades una vez el ciudadano ejerce su voto. Más de 150 marcas ofrecerán descuentos, promociones y beneficios a quienes participen en la segunda vuelta presidencial y presenten su certificado electoral.

Entre las compañías vinculadas están Juan Valdez, Starbucks, Yamaha, DiDi, Flamingo, Imusa, Puntos Colombia, Comodísimos y otras marcas aliadas





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