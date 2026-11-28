Conozca el pronóstico detallado para el sábado 28 de noviembre en Medellín. Temperaturas de hasta 28°C, baja probabilidad de lluvia y recomendaciones de seguridad.

El pronóstico meteorológico para Medellín este sábado 28 de noviembre indica un día predominantemente cálido y casi seco, con temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados centígrados. Las condiciones atmosféricas se caracterizarán por la presencia de sol intercalado con nubes, ofreciendo un escenario favorable para la actividad al aire libre, aunque con una ligera posibilidad de llovizna durante las horas nocturnas.

El registro inicial de la jornada se llevó a cabo en las primeras horas de la madrugada, momento en el que el termómetro marcó 16 grados centígrados bajo un cielo parcialmente nublado y una humedad ambiental elevada del 94 por ciento. Este punto de partida fresco marca el inicio de una jornada que evolucionará hacia condiciones más cálidas a medida que avance el tiempo, manteniendo un patrón estable sin precipitaciones significativas durante la mayor parte del día.

Also read El desfile de Acción de Gracias en Nueva York se pospone al sábado por la tormenta

Evolución Térmica y Estabilidad Atmosférica

La mañana y el mediodía transcurrirán con total ausencia de lluvia, proporcionando un entorno estable para la población. Desde media mañana, se observa un incremento progresivo de la temperatura, el cual se consolida hacia el mediodía y la primera hora de la tarde. Esta tendencia ascendente es típica de la dinámica climática de la región, permitiendo que la sensación térmica sea agradable y cómoda para la mayoría de las actividades diarias.

La estabilidad atmosférica se mantiene durante el pico del calor, lo que permite disfrutar de la jornada sin interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos. La claridad del cielo, combinada con la nubosidad parcial, regula la radiación solar, evitando extremos de calor intenso en las horas centrales pero garantizando una temperatura agradable que rondará los valores máximos de 28 grados.

Advertisement

Riesgo de Precipitaciones y Zonas Afectadas

A pesar de la estabilidad general, existe una probabilidad baja de llovizna que podría manifestarse en sectores específicos del Valle de Aburrá durante la tarde y la noche. Los modelos predictivos asignan a este evento una probabilidad de ocurrencia entre el 14 por ciento y el 17 por ciento, lo que indica que es un escenario poco probable pero no imposible. En caso de presentarse, los acumulados de agua no superarían cantidades significativas, limitándose a lloviznas leves y superficiales.

Es importante destacar que este riesgo se concentra geográficamente en ciertas áreas del Valle de Aburrá, sin afectar necesariamente a todos los barrios o comunas de la ciudad de manera uniforme. La población debe estar informada, pero sin alarmismo, ya que la mayoría de la jornada se desarrollará bajo condiciones secas y soleadas.

Recomendaciones de Salud y Seguridad Ciudadana

Dado el pronóstico favorable para planes recreativos, este día se presenta como una excelente oportunidad para actividades al aire libre tanto en la mañana como en la tarde. Sin embargo, la exposición prolongada a la radiación solar requiere precauciones específicas. Se recomienda mantenerse adecuadamente hidratado durante todo el día y utilizar protector solar si se planea permanecer bajo el sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad lumínica.

Para las actividades nocturnas, el descenso térmico será notable. La temperatura bajará de los 22 grados al atardecer a valores más frescos durante la noche. Por ello, se sugiere llevar una chaqueta liviana para contrarrestar el frío repentino y mantener el confort corporal. Estas medidas básicas de adaptación al clima local son esenciales para el bienestar de los ciudadanos.

Advertisement

Supervisión Técnica y Movilidad Urbana

El Sistema de Alerta Temprana (SIATA) continúa monitoreando permanentemente las condiciones meteorológicas del Valle de Aburrá, garantizando la vigilancia activa de cualquier cambio en los sistemas de alerta temprana. Esta institución emite reportes en tiempo real para asegurar que la información que llega a la ciudadanía sea precisa y actualizada.

Adicionalmente, para quienes tengan planes de movilidad por la ciudad durante este fin de semana, se recomienda tener en cuenta las variaciones climáticas para la planificación de rutas. Aunque el riesgo de lluvia es bajo, la previsión oficial busca optimizar la logística diaria de los usuarios del transporte urbano y peatonal, asegurando una circulación fluida y segura en Medellín.