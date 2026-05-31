Pronóstico del clima y medidas de seguridad para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

El Ideam detalla las condiciones meteorológicas esperadas durante la jornada electoral del 31 de mayo, con lluvias en varias regiones del país. Se anuncia un importante dispositivo de seguridad en Bogotá y se registran operativos contra grupos armados antes de los comicios.

El próximo 31 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales en Colombia, jornada en la que se elegirá al próximo presidente de la República o se definirá qué candidatos pasan a segunda vuelta.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un pronóstico del clima para todo el territorio nacional durante la noche del sábado 30 de mayo y la jornada electoral del domingo. Las autoridades recomiendan consultar las condiciones del tiempo en las principales ciudades y planificar la salida a votar, preferiblemente lo más temprano posible, para evitar contratiempos.

En Bogotá, se espera cielo mayormente nublado con lloviznas dispersas en la mañana y lluvias sectorizadas hacia el occidente y norte de la ciudad en la afternoon. En localidades como Suba y Engativá podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas, mientras que en Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme se prevén lloviznas aisladas.

La temperatura máxima en la capital rondará los 26 °C. A nivel nacional, el Ideam pronostica lluvias de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, que se presentarán principalmente en horas de la tarde, noche y madrugada en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia, así como en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la Costa Caribe y la Orinoquia, las precipitaciones afectarán especialmente el norte de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, así como amplias zonas de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

El Pacífico colombiano verá los mayores volúmenes de agua en el oriente y sur de Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y el centro-oriente de Nariño. En la región Andina, los aguaceros se concentrarán en Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, mientras que en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) se esperan lluvias de moderadas a fuertes.

En la Amazonía, se pronostican lluvias persistentes en el oriente, sur y occidente de Guainía, Guaviare, el norte de Vaupés, el oriente de Caquetá, ambos extremos de Putumayo y el norte de Amazonas. Para garantizar la seguridad, Bogotá desplegará 11.000 policías y 2.100 soldados, y se decretará ley seca durante la jornada. Previo a las elecciones, se registró un bombardeo en la zona fronteriza entre Chocó y Valle del Cauca contra una estructura del Clan del Golfo.

Además, se han conocido detalles sobre la guerra en la selva del Guaviare, donde 48 disidentes fueron asesinados en combates. Los candidatos continúan sus campañas; por ejemplo, Sergio Fajardo envió un mensaje a sus contrincantes y pidió más debates ante una eventual segunda vuelta. La recomendación general es mantenernos informados a través de fuentes confiables y participar activamente en el proceso democrático





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