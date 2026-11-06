Pronóstico del Ideam: Lluvias y calor extremo para el 7 y 8 de noviembre en Colombia

El Ideam alerta sobre lluvias intensas y temperaturas superiores a 34 °C este fin de semana. Conoce los departamentos afectados por las precipitaciones y la sequía.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido como Ideam, ha emitido un pronóstico detallado para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre en Colombia. Esta entidad gubernamental establece que, tras una semana marcada por precipitaciones en diversas áreas, continuarán los fenómenos climáticos significativos, especialmente en el norte y occidente del territorio nacional.

Las lluvias más intensas de la jornada se concentraron este viernes, con un impacto focalizado en el norte y el occidente de la ciudad de Bogotá. Según los datos oficiales, la temperatura en la capital colombiana para este periodo oscilará entre 10 °C y 21 °C, reflejando un contraste notable con otras regiones que experimentarán condiciones de calor extremo debido a la presencia de tiempo seco.

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Distribución de Precipitaciones por Departamento

Para el sábado 7 de noviembre, el Ideam pronostica lluvias de gran intensidad en departamentos clave como Norte de Santander, el oriente de Boyacá, Antioquia, el oriente de Caldas, el occidente de Cundinamarca, el norte de Tolima, Chocó, Nariño y el sur del Meta. Estas zonas enfrentarán los mayores riesgos por el volumen de agua registrada.

Paralelamente, se esperan lluvias moderadas en una amplia franja que incluye La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, el sur de Cesar, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Meta, Vichada y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta distribución abarca gran parte de la costa Caribe y la región Andina central.

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Las precipitaciones ligeras se limitarán principalmente al norte de Cesar, Casanare, Caquetá y Guaviare. Es importante destacar que se prevé tiempo seco en Guainía, Vaupés, Putumayo, Amazonas y en algunos sectores específicos de Boyacá, lo que facilitará las actividades diarias en estas zonas sin las interferencias climáticas habituales.

Alertas de Temperatura Extrema y Sequía

Mientras el norte y occidente lidián con humedad, varias ciudades registrarán altas temperaturas superiores a 34 °C. El Ideam identificó específicamente a Cúcuta, Santa Marta, Montería, Puerto Carreño, Neiva, Yopal, Arauca y Valledupar como los centros urbanos donde el calor será más extremo durante este fin de semana, requiriendo precauciones de salud.

Evolución Climática para el Domingo 8 de Noviembre

Para el domingo 8 de noviembre, las lluvias fuertes se desplazarán hacia áreas alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, el norte y oriente de Santander, el oriente de Boyacá, el occidente de Cundinamarca y el oriente de Guainía. Esta transición climática indica un cambio en los patrones de distribución de la humedad atmosférica.

Simultáneamente, se esperan lluvias moderadas en el centro de La Guajira, el sur de Sucre y Bolívar, Córdoba, Santander, el occidente de Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, el norte de Tolima, Valle del Cauca, el piedemonte de Arauca, Vichada y Amazonas. Este escenario diversificado requiere monitoreo constante por parte de las autoridades locales.

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Las lluvias ligeras del domingo se concentrarán en Cesar, el norte de Bolívar, Atlántico, Santander, Quindío, el sur del Tolima y Huila, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca, Nariño y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta reducción en la intensidad permite una mayor predictibilidad para los traslados en estas regiones.

Finalmente, se pronostica tiempo seco para el domingo en Magdalena, el norte de Sucre, Boyacá, el oriente de Cundinamarca, el norte de Huila, el sur de Boyacá, el oriente de Arauca, Casanare y Meta. Este respiro climático ofrecerá condiciones estables para el inicio de la nueva semana en estas localidades específicas.