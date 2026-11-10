Pronóstico del IDEAM para Colombia: Lluvias intensas y altas temperaturas esta semana

El IDEAM advierte sobre lluvias fuertes en Chocó y Antioquia, junto con temperaturas superiores a 34°C en Cúcuta y Neiva. Consulte el pronóstico detallado.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido como IDEAM, ha emitido un pronóstico meteorológico detallado para Colombia, advirtiendo sobre la presencia de condiciones nubosas y precipitaciones significativas en amplias zonas del territorio nacional. Este aviso oficial cubre las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, destacando acumulados pluviales importantes que afectarán específicamente los departamentos de Chocó, Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Precipitaciones fuertes y regiones afectadas

Las lluvias fuertes continuarán siendo el fenómeno meteorológico predominante en el occidente del país, con especial énfasis en el departamento de Chocó, el occidente antioqueño, Valle del Cauca y Cauca. Según la entidad oficial, estos aguaceros intensos se mantendrán durante gran parte de la semana, generando riesgos por deslizamientos y crecidas fluviales en las cuencas hidrográficas de estas áreas. La región Pacífica y los sectores andinos del centro-sur del país recibirán los mayores volúmenes de lluvia.

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Además de las lluvias fuertes, se prevén precipitaciones moderadas que afectarán Antioquia, el Eje Cafetero, el centro del país, el suroriente, Caquetá y el suroriente. Las zonas del piedemonte amazónico también experimentarán lluvias moderadas, lo que podría influir en la navegación fluvial y las actividades agrícolas en la Amazonía. Por otro lado, las regiones de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, el norte de Bolívar, Sucre y partes de la Orinoquía registrarán condiciones más secas, con acumulados bajos o nulos de precipitación en sectores del extremo norte y oriente del territorio.

Temperaturas elevadas en ciudades principales

El comportamiento térmico mostrará un contraste marcado entre las regiones costeras y los centros urbanos andinos. En Cúcuta y Neiva, las temperaturas se situarán en un rango amplio entre 34 y 38 °C, reflejando las condiciones de calor intenso propias de estas ciudades capitales de departamento. Estas altas temperaturas se mantendrán constantes a lo largo de la semana, sin fluctuaciones significativas que reduzcan el estrés térmico para los habitantes.

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En otras ciudades clave del Caribe y el norte, como Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar, el termómetro registrará valores entre 33 y 37 °C, y en algunos momentos entre 31 y 36 °C. Para la capital, Bogotá, las condiciones serán más frescas pero con variaciones diarias. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 7 y 12 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 19 y 24 °C, dependiendo del día específico de la semana. Este rango indica una estabilidad térmica típica de la zona andina, con noches frescas y días templados.

Evolución diaria del fenómeno climático

La dinámica meteorológica evolucionará a lo largo de los días, con cambios en la intensidad de las lluvias y la distribución espacial de las zonas afectadas. Para la mitad de semana, se pronostican precipitaciones fuertes en Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero, el occidente, suroccidente, Caquetá y el suroriente. Las lluvias moderadas afectarán la región Andina, la Amazonía, el sur de la Orinoquía y el sur del Caribe, ampliando el área de impacto respecto al inicio de la semana.

Al cierre de la semana, se espera que las lluvias fuertes regresen a afectar el occidente, norte, sur y oriente del país, mientras que las regiones Pacífica, Andina y Amazónica registrarán lluvias moderadas. Se esperan acumulados bajos o nulos de precipitación en sectores del centro y suroriente del país, una condición que no implica necesariamente ausencia total de lluvias en los departamentos mencionados. Este patrón sugiere una reorganización de los sistemas de baja presión que influyen en la variabilidad climática nacional.

Recomendaciones y perspectivas a futuro

El IDEAM enfatiza la importancia de que la población y las autoridades locales estén atentas a los cambios rápidos en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas de mayor riesgo. La persistencia de lluvias fuertes en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y el sur del país requiere medidas de prevención para evitar incidentes por inundaciones. Para las regiones con temperaturas superiores a 31 y 37 °C, se recomiendan medidas de hidratación y protección solar.

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Los ciudadanos en Bogotá deben prepararse para una semana con cambios bruscos entre el frío nocturno y el calor diurno, con temperaturas que van desde los 7 °C hasta los 24 °C. Esta variabilidad puede afectar la salud de personas vulnerables y requerir ajustes en la ropa y actividades al aire libre. Las previsiones actuales señalan una semana marcada por la dualidad entre las tormentas en el occidente y el calor en el norte y oriente, estableciendo un escenario climático complejo que exigirá atención constante durante los próximos días.