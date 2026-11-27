El Ideam pronostica lluvias intensas en el centro y occidente de Colombia para el viernes 27 de noviembre, mientras el norte y oriente mantienen calor y tiempo seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) ha emitido su pronóstico oficial para este viernes 27 de noviembre en Colombia, señalando un escenario climático diferenciado a nivel nacional. Según los datos proporcionados por la entidad estatal, las regiones ubicadas en el centro y el occidente del país experimentarán la mayor actividad pluvial durante la jornada.

Condiciones generales del 27 de noviembre

Para este viernes 27 de noviembre, se espera que las lluvias afecten principalmente a las regiones Pacífica, Andina y Amazonia, donde se concentrarán los mayores acumulados de agua. Por el contrario, las menores concentraciones de precipitaciones se prevén sobre el norte y el centro-oriente del territorio nacional, donde predominarán condiciones más estables.

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Reseña de las precipitaciones recientes

Antes de establecer las proyecciones para hoy, el Ideam analizó el comportamiento meteorológico de las últimas horas. Se registraron condiciones secas en amplias zonas del país, incluyendo toda la región Caribe. No obstante, en la región Pacífica y su plataforma marítima, así como en sectores de las regiones Andina y amazónica, se presentaron lluvias significativas que requieren monitoreo constante.

En la región Andina, las precipitaciones oscilaron entre ligeras y moderadas, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica. Estas condiciones se centraron especialmente en áreas de Antioquia, Santander, Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Paralelamente, en la región Pacífica, las lluvias se concentraron en amplios sectores del litoral del Pacífico, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

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En la región Orinoquía se reportaron lluvias ligeras y dispersas en sectores del piedemonte llanero. Finalmente, en la Amazonia hubo precipitaciones en áreas de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá y Guainía. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han presentado lluvias entre ligeras a moderadas, según los informes técnicos del instituto.

Temperaturas y sensaciones térmicas

En cuanto a las temperaturas máximas, la entidad estima condiciones para que se registren valores cercanos y ligeramente por encima de los promedios climatológicos de noviembre sobre el norte y oriente del territorio nacional. Esto incluye sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia. Estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde.

El Ideam especifica que este fenómeno de calor se dará principalmente en amplias áreas de las regiones Caribe, Pacífica y Amazonia. También se esperan condiciones moderadas en las regiones Andina y Orinoquía, lo que podría requerir precauciones adicionales para la población y el sector agrícola durante las horas centrales del día.

Pronóstico detallado por regiones

Para la Región Caribe, se prevé predominio de tiempo seco sobre la región. Sin embargo, en horas de la noche se pronostican probables lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas.

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En la Región Pacífica, durante la jornada se estiman probables lluvias entre moderadas y fuertes, con probables tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La Región Andina espera lluvias entre ligeras y moderadas, aunque algunas podrían ser localmente fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en áreas de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Tolima.

La Región Orinoquía habría con predominio de tiempo seco sobre la región y en inmediaciones del piedemonte Llanero. Sin embargo, se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Vichada y Meta. La Región Amazonia tiene probabilidad de lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas en amplias áreas de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, como también en el piedemonte amazónico.

Situación climática en Bogotá

En el caso particular de Bogotá, el Ideam indicó que durante esta madrugada hubo cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, y una temperatura mínima estimada de 8 °C. En ese sentido, durante la mañana se espera cielo con nubosidad variada y predominio de tiempo seco, mientras que para la tarde se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

La entidad aclaró que no se descartan lluvias sectorizadas en el occidente de la ciudad capital durante la tarde. Los ciudadanos de Bogotá deben mantenerse atentos a los boletines del Instituto para cualquier actualización sobre la estabilidad atmosférica en la capital, dado que las condiciones pueden variar rápidamente en las zonas altas de la capital.