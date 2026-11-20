El Ideam alerta sobre lluvias moderadas a fuertes y altas temperaturas en Colombia del 20 al 22 de noviembre bajo la influencia de El Niño.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ha emitido un pronóstico detallado para el fin de semana comprendido entre el 20 y el 22 de noviembre. Durante este periodo, diversas regiones del territorio nacional experimentarán condiciones meteorológicas variables, caracterizadas por la presencia de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas significativas. Estos eventos se concentran principalmente en las horas de la tarde y la noche, lo que requiere precaución por parte de la población.

El Fenómeno El Niño y Precipitaciones Reducidas

El contexto climático actual se desarrolla dentro de una segunda temporada de lluvias que, según el análisis técnico del Ideam, no ha logrado alcanzar la intensidad ni la frecuencia esperadas. Este comportamiento atípico se atribuye directamente a la influencia del fenómeno de El Niño, el cual ha mantenido las precipitaciones por debajo de los valores climatológicos habituales para el mes de noviembre. Esta desviación estacional es un factor clave para entender las condiciones actuales y futuras.

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La entidad técnica advierte que los próximos diez días serán determinantes para definir el comportamiento final de las lluvias en el país. Aunque es posible que se registren algunas precipitaciones durante la última semana del mes, las autoridades meteorológicas señalan que estas no serán suficientes para alcanzar los acumulados de lluvia esperados para el periodo, dejando un saldo de humedad inferior a la media histórica.

Condiciones en Bogotá y Capital

Para la ciudad de Bogotá, se prevé un cielo con abundante nubosidad durante todo el fin de semana. Existe una probabilidad concreta de que se presenten lluvias moderadas en algunos sectores de la capital, con una intensidad ligeramente superior en las tardes. Durante las horas de la noche, la lluvia se volverá de ligera intensidad, afectando principalmente a las localidades del norte, suroriente y occidente de la ciudad. La temperatura en la capital oscilará entre un mínimo de 9 °C y un máximo de 22 °C, manteniendo un clima fresco característico de la zona andina.

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Cronología de Lluvias y Regiones Afectadas

Para la tarde del viernes 20 de noviembre, el Ideam prevé lluvias fuertes en el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, el norte y occidente de Boyacá, así como en las zonas norte y sur de Cundinamarca. También se esperan condiciones de riesgo en Caldas, Risaralda, Chocó, el sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el suroriente de Amazonas. Paralelamente, se registrarán lluvias ligeras a moderadas en áreas extensas del oriente amazónico y la costa atlántica.

El sábado 21 de noviembre mantiene un patrón similar con lluvias fuertes proyectadas para el nororiente de Magdalena, el norte de Cesar, el sur de Bolívar, el suroccidente de Córdoba, Antioquia y el suroriente de Santander. La actividad hidrometeorológica también afectará al norte y occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, norte y sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y oriente de Amazonas. Estas zonas deben prepararse para posibles acumulados de agua en corto tiempo.

Alertas de Calor Extremo en la Costa

Mientras tanto, otras regiones del país, incluyendo gran parte de las regiones de Orinoquia y Amazonia, así como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, experimentarán predominio de tiempo seco con temperaturas elevadas. En el Caribe, las máximas históricas para el periodo superarán los 35 °C. Santa Marta y Montería registrarán 37 °C el viernes y 38 °C el sábado, mientras que Riohacha y Valledupar alcanzarán picos de 35 °C y 38 °C respectivamente en el viernes, subiendo a 36 °C y 39 °C el sábado. Barranquilla mantendrá 35 °C y Neiva llegará a 37 °C, lo que exige medidas de hidratación y protección solar para los ciudadanos.