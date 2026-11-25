El Ideam alerta por abundantes lluvias en el Pacífico y Andina este miércoles 25 de noviembre, mientras el Caribe y la Orinoquía mantendrán tiempo seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) emitió su pronóstico oficial para este miércoles 25 de noviembre en Colombia, destacando una marcada distribución geográfica de las precipitaciones. La entidad técnica advierte sobre la presencia de abundante nubosidad y acumulados significativos de lluvia, concentrados principalmente en la región Pacífica, el noroccidente de la región Andina y el sur de la Amazonia.

Condiciones meteorológicas en regiones clave

Las mayores concentraciones de agua se esperan en amplios sectores de la región Pacífica, donde el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado desde la mañana. Se pronostican lluvias ligeras en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en la plataforma marítima. Para la tarde, la nubosidad aumentará con precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mientras que en Chocó las lluvias serán de menor intensidad.

Also read Dólar supera los $3.500 en Colombia ante tensión en Oriente Medio

En la región Andina, se registraron lluvias fuertes en las últimas horas, afectando al centro y norte de Chocó, Valle del Cauca, áreas dispersas de Cauca, suroccidente de Nariño y el sector norte de la cuenca del océano Pacífico colombiano. También hubo registros en el norte de Norte de Santander, centro y occidente de Santander, noroccidente de Boyacá y Cundinamarca, Antioquia, oriente de Caldas, norte de Risaralda, áreas dispersas del norte y sur de Tolima, y sectores puntuales del noroccidente de Huila.

Pronóstico específico para la capital y zona andina

Para la capital, Bogotá, el Ideam pronostica cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco durante el día. No obstante, la entidad técnica no descarta la posibilidad de lluvias sectorizadas en el costado occidental de la ciudad. Durante la mañana en la región Andina, se esperan lluvias de ligera intensidad en áreas dispersas del Eje Cafetero, que incluye Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, así como en el occidente de Santander y el occidente de Cundinamarca.

Advertisement

En contraste con las zonas húmedas, los menores acumulados de lluvia se presentarían en la Orinoquía y la región Caribe. En la Orinoquía, se han presentado algunas lluvias ocasionales en el occidente de Arauca. En la región Caribe, se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque es posible que se presenten lloviznas ocasionales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sur de Bolívar, sur de Sucre y centro de Cesar, especialmente durante la tarde y la noche.

Temperaturas y condiciones en el Caribe y San Andrés

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina reporta un cielo entre mayormente despejado y ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco. Para este miércoles, se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado en estas islas. Las temperaturas máximas se pronostican favorables para registrar valores cercanos o superiores a los promedios climatológicos de octubre en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia.

Estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían propiciar sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde. Este fenómeno se espera especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en amplias zonas de los litorales Caribe y Pacífico colombiano, y en el centro de la región Caribe, lo que podría afectar la percepción de calor para la población en esas zonas específicas.