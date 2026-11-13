Pronóstico del tiempo en Cartagena para el 13 de noviembre

iClima prevé altas temperaturas y sensación térmica superior a 40 °C en Cartagena el 13 de noviembre, con probabilidad del 62% de lluvias matutinas.

El pronóstico meteorológico emitido por la plataforma iClima para Cartagena este viernes, 13 de noviembre, anticipa una jornada de calor intenso combinado con precipitaciones. Las temperaturas en la capital del departamento de Bolívar oscilarán entre un mínimo de 27 °C y un máximo de 32 °C. Sin embargo, la percepción real del calor será significativamente más elevada debido a la alta humedad ambiental y las condiciones atmosféricas predominantes.

Sensación térmica extrema y precipitaciones matutinas

La entidad meteorológica advierte que la sensación térmica superará los 40 °C, lo que representa una diferencia considerable respecto a la temperatura real registrada en los termómetros. Esta discrepancy se debe a la combinación de calor y humedad, lo que provoca que los habitantes perciban el ambiente mucho más caluroso de lo indicado oficialmente. La probabilidad de lluvias se sitúa en un 62 % para el día, afectando principalmente durante las horas de la mañana.

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Los acumulados de lluvia se estiman entre 10 y 25 milímetros, describiéndose como precipitaciones ligeras. Aunque las gotas serán moderadas, la persistencia de la humedad mantendrá las condiciones generales lluviosas y cálidas a lo largo de la jornada. Este escenario exige precaución por parte de la población ante la disociación entre la temperatura medida y la sensación percibida.

Detalles climáticos por sectores geográficos de la ciudad

Las condiciones climáticas presentarán similitudes notables en varias zonas clave de la ciudad y sus alrededores insulares, con variaciones menores en los rangos de temperatura. En el sector de Tierra Bomba, se prevé una máxima de 32 °C y una mínima de 28 °C, con una probabilidad de lluvia del 65 %. Esta zona, al igual que otras, enfrentará un alto índice de precipitación durante el día.

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En Barú y las Islas del Rosario, las cifras máximas llegarán a 31 °C y las mínimas a 28 °C, con un 50 % de posibilidades de lluvia. Por su parte, en Bocagrande, el Aeropuerto y el centro geográfico de la ciudad, el panorama es idéntico: máximas de 32 °C, mínimas de 27 °C y una probabilidad del 65 % de precipitaciones. Esta uniformidad sugiere que el sistema frontal o la zona de convergencia afectará de manera homogénea a la región.

Alertas oficiales y medidas de protección sanitaria

El informe de iClima establece una alerta de nivel verde para los vientos, indicando la presencia de vientos moderados a fuertes sin riesgo inminente de daños mayores en las comunidades costeras. Se descarta la posibilidad de vendavales destructores, tormentas eléctricas severas o inundaciones repentinas en las tres localidades evaluadas. No obstante, la alta sensación térmica, estimada en aproximadamente 34 °C en el resumen general, constituye el principal factor de riesgo para la salud.

Las autoridades sanitarias y meteorológicas recomiendan a los cartageneros mantener una hidratación constante durante todo el día para prevenir golpes de calor. Se aconseja el uso continuo de protector solar, sombreros o sombrillas, y evitar la exposición directa a los rayos del sol durante el lapso crítico entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Estas medidas son esenciales para mitigar los efectos de la sensación térmica superior a los 40 °C.