iClima confirma temperaturas máximas de 33 °C en Cartagena este 22 de noviembre. Sin lluvia y con riesgo por calor, aquí están los detalles por sector y recomendaciones.

La ciudad de Cartagena enfrentará una jornada caracterizada por un calor intenso y cielos despejados durante el domingo, 22 de noviembre. Según el informe de predicción diaria emitido por iClima, la entidad encargada del monitoreo meteorológico en Colombia, la capital turística del Caribe colombiano registrará condiciones dominantes de sol con una probabilidad de lluvia prácticamente nula.

Las autoridades y expertos en climatología advierten que las temperaturas máximas alcanzarán los 33 °C, mientras que las mínimas se mantendrán en 27 °C. Esta diferencia térmica, combinada con una precipitación estimada de 0 milímetros, establece un escenario de alta radiación solar que requerirá medidas de precaución específicas por parte de la población y el sector turístico durante toda la jornada.

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Pronóstico detallado por sectores en Cartagena

El reporte técnico de iClima desglosa las condiciones atmosféricas esperadas para diferentes zonas estratégicas de Cartagena, revelando una consistencia térmica alta aunque con variaciones mínimas en la humedad relativa y la percepción de lluvia. Esta información es vital para la planificación de actividades al aire libre y eventos masivos en la ciudad.

En la zona de Bocagrande, el Aeropuerto y el Centro Histórico, se prevé una temperatura máxima de 33 °C con una mínima de 27 °C. En estas áreas específicas, la probabilidad de lluvia es de 0 %, lo que garantiza cielos completamente despejados y ausencia total de precipitaciones durante el día. Estos sectores, de alta densidad turística, mantendrán una sensación térmica cercana a los 33 °C, requiriendo hidratación constante.

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Por otro lado, en los destinos insulares de Barú e Islas del Rosario, la máxima térmica se sitúa en 31 °C con una mínima de 27 °C, registrando una probabilidad de lluvia del 1 %. Estas islas, principales motores de la economía local, ofrecerán condiciones de sol directo con mínima interferencia climática, ideales para deportes acuáticos y navegación bajo las recomendaciones de protección solar.

La isla de Tierra Bomba registrará cifras ligeramente diferentes, con una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 27 °C. A diferencia del resto de la ciudad, esta zona presenta una probabilidad de lluvia del 7 %, lo que representa el porcentaje más alto en el monitoreo del día, aunque sigue siendo una cifra que no implica riesgos de tormentas o interrupción de servicios.

Alertas sanitarias y condiciones del viento

El organismo iClima no identifica riesgos asociados a lluvias débiles, moderadas o fuertes en el horizonte de las próximas 24 horas. Asimismo, se descarta la presencia de vendavales o tormentas eléctricas que puedan afectar la infraestructura o la seguridad pública. El viento se mantendrá en condiciones moderadas, sin superar los niveles que activarían alertas de fuerza significativa.

No obstante, la alerta principal corresponde a la temperatura. El reporte indica un nivel de alerta verde frente a la posibilidad de vientos fuertes, pero el énfasis recae en las temperaturas por encima de lo normal para la estación. La sensación térmica de 33 °C exige una vigilancia especial, ya que el calor acumulado puede generar estrés térmico en ciudadanos y visitantes sin la protección adecuada.

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Recomendaciones oficiales ante el calor extremo

Ante este escenario climático, se insta a la población residente y a los visitantes a mantener una hidratación constante y utilizar protector solar de alta protección. Las autoridades sanitarias y meteorológicas destacan la necesidad de reducir la exposición directa al sol, especialmente durante las horas centrales del día donde la radiación UV alcanza su punto máximo.

Se recomienda vestir ropa fresca, preferiblemente prendas ligeras, holgadas y de colores claros que faciliten la disipación del calor corporal. El uso de sombreros, gorras y gafas de sol se vuelve obligatorio para proteger la cabeza, el rostro y los ojos de daños fotoinducidos. Buscar lugares frescos y ventilados, así como hacer pausas frecuentes en zonas de sombra, son medidas preventivas esenciales.

La actividad física intensa debe ser evitada durante las horas de mayor calor. Grupos vulnerables, como niños y adultos mayores, requieren supervisión constante ya que son más sensibles a los efectos del golpe de calor. Es imperativo no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados, pues la temperatura interior puede aumentar peligrosamente en minutos.

Es crucial reconocer las señales de alerta temprana como mareos, dolor de cabeza, debilidad súbita, náuseas o sudoración excesiva. Estos síntomas pueden indicar agotamiento por calor. En caso de aparecer síntomas graves como confusión mental o pérdida del conocimiento, se debe buscar atención médica de inmediato para evitar complicaciones graves de salud pública.