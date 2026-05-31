Pronóstico del tiempo en Cartagena para el 31 de mayo: calor y probables chubascos durante la jornada electoral

El servicio meteorológico iClima pronostica para Cartagena temperaturas máximas de 32°C y mínimas de 26°C, con alta humedad y una probabilidad de lluvias del 44% concentrada en chubascos aislados por la tarde. No se anticipan tormentas eléctricas, vendavales o inundaciones, pero se recomienda a los votantes acudir temprano a las urnas y estar atentos a posibles retrasos en la movilidad.

La temperatura máxima alcanzaría los 32°C, mientras que la humedad se mantendría alta durante gran parte de la jornada. Quienes planean salir a votar o realizar actividades al aire libre este domingo 31 de mayo en Cartagena deberán estar atentos al pronóstico del tiempo .

El servicio especializado iClima advirtió sobre la probabilidad de chubascos durante la tarde en distintos sectores de la ciudad, aunque sin riesgo significativo de tormentas eléctricas o inundaciones. Según el informe meteorológico, Cartagena registrará temperaturas cálidas y alta humedad.

Pronóstico del clima en Cartagena para este domingo De acuerdo con iClima, la capital de Bolívar tendrá una temperatura máxima cercana a los 32°C y una mínima de 26°C. Además, la probabilidad general de lluvias se ubica en 44 %, con precipitaciones estimadas entre 0 y 10 milímetros. El reporte indica que las lluvias se presentarían principalmente en forma de chubascos aislados durante la tarde, mientras que el resto de la jornada transcurriría con condiciones relativamente estables.

El informe de iClima señala que la probabilidad de tormentas eléctricas, vendavales, lluvias fuertes e inundaciones se mantiene en niveles bajos o nulos para las próximas 24 horas. Asimismo, no se prevén episodios de viento seco fuerte. Las temperaturas se mantendrán dentro de rangos normales para la época, al igual que la sensación térmica, aunque la humedad seguirá siendo alta durante buena parte del día.

Debido a la posibilidad de lluvias durante la tarde, se recomienda a los ciudadanos que participarán en la jornada electoral acudir temprano a los puestos de votación y mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico meteorológico. Aunque no se esperan fenómenos severos, los chubascos podrían generar retrasos temporales en la movilidad en algunos sectores de la ciudad





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