El Instituto Nacional de Hidrología informa sobre lluvias intensas en regiones Pacífica, Andina y Amazonia para este jueves 26 de noviembre en Colombia.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) ha emitido un pronóstico oficial para Colombia correspondiente al jueves 26 de noviembre, advirtiendo sobre la persistencia de lluvias intensas en varias zonas del territorio nacional. La entidad técnica señala que las mayores concentraciones de precipitaciones se registrarán en las áreas marítimas y de litoral del Pacífico, así como en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia.

Condiciones meteorológicas por regiones geográficas

De acuerdo con el informe detallado del Ideam, durante las horas de la madrugada de este 26 de noviembre se registró un cielo entre parcial y mayormente nublado, con un predominio general de tiempo seco en gran parte del país. No obstante, han persistido algunas lluvias intensas en áreas específicas del occidente, destacando el sur de la región Caribe, el centro de la Pacífica, el norte y sur de la Andina, y el occidente de la Amazonia.

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Las precipitaciones se han presentado entre moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas. Estas condiciones han afectado principalmente el sur de Cesar, el suroccidente de Bolívar y Córdoba, el sur y occidente de Valle del Cauca, el norte y suroriente de Cauca, el norte de Santander, el nororiente de Antioquia, el centro y sur de Huila, el occidente de Caquetá, y el oriente y occidente de Putumayo.

En contraste, en otras zonas se han registrado lluvias de menor intensidad. Específicamente, el nororiente y suroccidente de Magdalena, el centro de Tolima, el norte y centro de Boyacá, el noroccidente de Arauca y el suroriente de Amazonas han experimentado condiciones de precipitación menos severas. Estas diferencias regionales son clave para entender la distribución meteorológica actual.

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Situación térmica y pronóstico para Bogotá

El Instituto Nacional de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) también ha proporcionado detalles sobre las temperaturas máximas, previendo condiciones cercanas y ligeramente por encima de los promedios climatológicos de noviembre para el norte y centro-oriente del país. Estas condiciones, especialmente en los sectores del Caribe y la Orinoquia, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde debido a la humedad atmosférica.

En el caso puntual de la capital, Bogotá, se estiman condiciones secas durante la mañana con un cielo entre parcial y mayormente nublado. La temperatura mínima se ha estimado en aproximadamente 10 °C. Sin embargo, durante la tarde se prevén lluvias ligeras en zonas del sur y occidente de la ciudad, especialmente en sectores como Engativá, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 21 °C.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes, sobre todo en el área marítima y los cayos del norte. En la región Caribe se pronostica predominio de tiempo seco, aunque son probables lluvias entre ligeras y moderadas, con algunas localmente fuertes y tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en el sur y occidente de la región.

Impacto en la Región Pacífica y áreas marítimas

La Región Pacífica enfrenta pronósticos de lluvias entre moderadas y fuertes con alta probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Estas condiciones afectan amplias áreas del norte, occidente, centro, sur y oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La entidad técnica enfatiza que estas condiciones requieren precaución por parte de la población y las autoridades locales.

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Las autoridades han recomendado monitorear constantemente las actualizaciones del Ideam, ya que la situación meteorológica puede variar rápidamente. Los acumulados de precipitación se esperan más significativos en las áreas marítimas del Pacífico colombiano, lo que podría influir en las condiciones costeras y la navegación en estos sectores. La persistencia de estas lluvias intensas durante el jueves 26 de noviembre es un factor clave a considerar para la planificación diaria en las regiones más afectadas.