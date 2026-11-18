iClima pronostica un miércoles caluroso en Cartagena el 18 de noviembre con máximas de 32 °C. La probabilidad de lluvias es baja en sectores turísticos. Conozca los detalles.

Cartagena experimentará condiciones meteorológicas mayormente soleadas durante el miércoles 18 de noviembre, según el pronóstico emitido por iClima, la empresa especializada en el monitoreo y seguimiento de las condiciones climáticas en Colombia. La probabilidad de lluvias se mantiene baja para la jornada, lo que anticipa un día caracterizado por el calor y la exposición directa al sol para residentes y visitantes.

Perspectivas térmicas y sensación calórica

Las autoridades meteorológicas esperan una jornada calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 °C y mínimos de 26 °C. No obstante, la sensación térmica se estima cerca de los 33 °C, lo que eleva la necesidad de tomar precauciones ante la exposición prolongada a la radiación solar.

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Condiciones en sectores turísticos y urbanos

Las condiciones soleadas se mantendrán en los principales sectores turísticos y urbanos de la ciudad. Las zonas de Tierra Bomba registrarán una temperatura máxima de 32 °C y mínima de 27 °C, con una probabilidad de lluvia del 4 %. En Barú e Islas del Rosario, las máximas serán de 32 °C y los mínimos de 26 °C, con un 15 % de probabilidad de precipitación.

Bocagrande y el Aeropuerto presentarán máximas de 32 °C y mínimos de 26 °C, ambos con un 12 % de probabilidad de lluvia. El centro geográfico de la ciudad también seguirá esta tendencia, reportando temperaturas similares y un 12 % de probabilidad de precipitación, garantizando así un día predecible para la actividad económica local.

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Alertas sanitarias por alta temperatura

El informe de iClima no contempla riesgos significativos asociados con lluvias fuertes, inundaciones o tormentas eléctricas durante las próximas 24 horas. Tampoco se identifica una probabilidad relevante de vendavales. Sin embargo, el reporte señala dos condiciones que requieren atención inmediata: las temperaturas por encima de lo normal y la sensación térmica elevada.

Por esta razón, se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura, usualmente entre mediodía y las cuatro de la tarde, para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Impacto en la planificación diaria y turística

En general, Cartagena tendrá un miércoles con predominio de sol, algunas nubes y ambiente caluroso, sin pronóstico de lluvias significativas. Esta estabilidad climática permite la continuidad fluida de las actividades al aire libre y del turismo en las islas y playas, sectores vitales para la economía local de la región Caribe.