Pronóstico del tiempo para Cartagena este sábado 30 de mayo de 2026: iClima anuncia lluvias en múltiples zonas de la ciudad

iClima informa sobre el pronóstico meteorológico para Cartagena el sábado 30 de mayo de 2026, con lluvias probables en la mañana y tarde, altas temperaturas y recomendaciones de protección para residentes y turistas.

Este sábado, 30 de mayo de 2026, la ciudad de Cartagena enfrentará un día con condiciones meteorológicas variables, según el pronóstico detallado proporcionado por iClima, la empresa especializada en el monitoreo del clima en Colombia.

La jornada estará marcada por una alta probabilidad de precipitaciones en múltiples zonas de la ciudad, sobre todo en las primeras horas de la mañana y hasta mediados de la tarde, lo que supone un impacto significativo en las actividades cotidianas, el turismo y la logística urbana. Las áreas costeras y turísticas como Bocagrande, la isla de Tierra Bomba, la península de Barú y las Islas del Rosario se verán especialmente afectadas por lluvias en el transcurso de la mañana, mientras que en el Centro Histórico y en los alrededores del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez las precipitaciones podrían extenderse tanto en la mañana como durante la tarde, generando interrupciones en los planes de visitantes y residentes.

A pesar de la presencia de lluvias, la temperatura se mantendrá elevada, con una máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 26 grados, y una sensación térmica que superará los 32 grados debido a la humedad ambiente, por lo que se recomienda adoptar medidas de hidratación y protección solar. Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población para minimizar los peligros asociados a las condiciones climáticas, entre las que se incluye evitar la exposición prolongada al sol, buscar refugio durante los aguaceros más intensos, no situarse debajo de árboles o estructuras metálicas altas, asegurar objetos que puedan desprenderse y estar atentos a las alertas oficiales.

Hasta el momento, el reporte de iClima descarta la formación de tormentas eléctricas, vendavales o inundaciones graves, pero la probabilidad de lluvia se considera media, lo que exige mantener la vigilancia. Este escenario meteorológico refleja patrones típicos de la época de lluvias en la costa Caribe colombiana, donde los aguaceros vespertinos y matutinos son frecuentes, aunque en esta ocasión se prevé una distribución más amplia durante el día.

La combinación de calor intenso, alta humedad y precipitaciones intermitentes puede generar sensación de incomodidad y afectar la planificación de actividades al aire libre, por lo que se sugiere a turistas y locales consultar constantemente los pronósticos actualizados y seguir las directrices de protección civil





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