El IDEAM anuncia temperaturas elevadas y lluvias intensas en varias regiones colombianas entre el 17 y el 19 de noviembre, con impactos específicos en Bogotá, el Pacífico y el Caribe.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( IDEAM) ha emitido un pronóstico meteorológico detallado para la semana que inicia el martes 17 de noviembre, señalando un patrón climático marcado por temperaturas por encima del promedio y precipitaciones significativas en varias regiones del país. La entidad indica que las condiciones serán especialmente complejas en las zonas costeras y andinas, mientras que Bogotá experimentará un alternancia entre tiempo seco y lluvias tardías.

Clima dominical y temperaturas extremas en regiones clave

El IDEAM destaca que esta semana se registrarán valores térmicos superiores al valor climatológico normal, afectando principalmente a las regiones Caribe, Orinoquía, Amazonía y los valles interandinos. En estas áreas, además del calor intenso, los ciudadanos pueden experimentar sensaciones térmicas elevadas que requerirán medidas de protección adecuadas.

Also read Clima en Cartagena y el Caribe esta semana: ¿volverán las lluvias?

En Bogotá, la capital, predominarán las condiciones de tiempo seco durante la mayor parte de los días. Sin embargo, existe un aumento en la probabilidad de precipitaciones entre ligeras y moderadas específicamente durante las horas de la tarde, con un enfoque mayor en los sectores norte y oriental de la ciudad. Este patrón se mantendrá consistente a lo largo de la semana, ofreciendo mañanas despejadas pero cielos nublados por la tarde.

Eventos de lluvia intensa proyectados para los Andes y el Pacífico

Para el martes 17 de noviembre, se esperan lluvias fuertes en diversas partes del país, con un impacto particular en Córdoba, Chocó, y el norte y centro del océano Pacífico nacional. Además de estas zonas, las condiciones de lluvia intensa también afectarán áreas puntuales del sur de Bolívar, el nororiente y occidente de Antioquia, así como Caldas, el sur de Valle del Cauca, el norte de Cauca, el sur de Nariño y el occidente de Putumayo.

Advertisement

Paralelamente a las lluvias fuertes, el IDEAM indica que se registrarán precipitaciones moderadas a ligeras en el sur de Sucre, Tolima, Huila, y en puntos del centro y sur de Bolívar. También se prevén lluvias en el occidente y sur de Santander, Risaralda, Quindío, y en áreas aisladas de Vaupés y Amazonas. Estas zonas deberán mantener precaución ante la acumulación de agua en calles y vías secundarias.

Avance semanal de precipitaciones y zonas de tiempo seco

El miércoles 18 de noviembre, la entidad pronostica que las lluvias fuertes se extenderán a Córdoba, el sur de Sucre, el centro y sur de Bolívar, Antioquia, el occidente de Boyacá, y el norte y occidente de Cundinamarca. Caldas, Tolima, Huila, Chocó, Cauca, Nariño y el océano Pacífico nacional también serán escenarios de precipitaciones intensas. El golfo de Urabá, el sur y occidente de Santander, Valle del Cauca y el occidente de Putumayo no estarán exentos de estos fenómenos.

Para el jueves 19 de noviembre, las lluvias fuertes se mantendrán en Córdoba, el sur de Bolívar, Antioquia, Santander, el norte y occidente de Cundinamarca, Caldas y Chocó. Asimismo, se reportarán en zonas puntuales del sur de Sucre, sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y en el océano Pacífico. El IDEAM también advierte sobre la posibilidad de lluvias moderadas a ligeras en puntos del centro de Atlántico, nororiente de Magdalena, noroccidente de Putumayo, occidente de Caquetá, sur y oriente de Vaupés, y oriente de Amazonas.

En contraste con las zonas de lluvia, el tiempo seco predominará en amplias áreas del país. Regiones como La Guajira, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés experimentarán condiciones predominantemente secas. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también mantendrá mayor estabilidad, aunque no se descotan lloviznas u ocasionalidad en el archipiélago. Esta divergencia climática requiere que las autoridades locales ajusten sus protocolos de manejo de riesgos según la región específica.