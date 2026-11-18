Familias de Bernavento reclaman el desembolso de $30.000 millones ordenados por la justicia. La Defensoría justifica el retraso en inconsistencias documentales de algunos beneficiarios.

Cuarenta y ocho familias propietarias del demolido edificio Bernavento, ubicado en la Loma de Los Bernal, continúan esperando la indemnización de $30.000 millones que la justicia les otorgó tras reconocerlas como víctimas de las fallas estructurales que obligaron a la implosión de la edificación el 14 de junio de 2018.

Retraso en el desembolso de indemnización

Las víctimas aún no han recibido el dinero que les corresponde para recuperar parte del patrimonio y los ahorros de toda una vida, a pesar de los diferentes pronunciamientos judiciales y las gestiones administrativas adelantadas durante más de 11 años de proceso.

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Según comentaron los afectados en un comunicado, la indemnización colectiva fue reconocida mediante sentencia del 20 de mayo de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Medellín, y posteriormente ratificada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Inconsistencias documentales justifican demora

En la decisión se estableció que el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, adscrito a la Defensoría del Pueblo, sería el encargado de administrar los recursos y efectuar los respectivos desembolsos.

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Aunque los denunciantes comentaron que la entidad ya tiene en sus arcas el 20% de la indemnización, los recursos todavía no han llegado a sus destinatarios. Las víctimas detallaron que se les ha dicho que, a raíz de algunas dificultades administrativas, se ha retrasado el proceso.

Situación legal y responsables condenados

En 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la condena contra el Distrito de Medellín, tres empresas constructoras y 16 personas naturales, entre ellas curadores urbanos, por su responsabilidad en los daños estructurales que llevaron a la demolición del edificio.

El fallo estableció la obligación de indemnizar solidariamente a los propietarios de los 48 apartamentos por los perjuicios materiales, el daño emergente y los daños morales. Asimismo, el Tribunal señaló que la omisión de los controles por parte de la Administración Distrital permitió que se incumplieran las normas vigentes durante el proceso constructivo, dando lugar a una edificación insegura.

Reclamos ante la falta de respuesta oficial

Entre las gestiones realizadas se encuentra una nueva solicitud presentada el pasado 23 de octubre de 2026 a la Defensoría del Pueblo para que esta respondiera este 17 de noviembre cuándo se iba a dar el desembolso de los recursos.

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EL COLOMBIANO conoció la respuesta de la Defensoría en la que la entidad comentó que 21 propietarios presentan inconsistencias en temas como poderes legales, sucesiones, llenado de formularios, diferencia en nombres consignados en la sentencia, entre otros.